景況感経済指標は、イタリアでのビジネス実施状況に関連する経済の一般的な状態を反映しています。これは、短期的に経済状況を分析するのに役立ちます。

この指数は、4,000の製造、建設、小売業、サービス会社のサンプルに基づいて計算されます。この調査は、製造業の従業員が5人以上の企業と、建設およびサービス業の従業員が3人以上の企業を対象としています。 データは、参照月の前半に毎月収集されます。

この経済指標の増加傾向は、事業投資の増加を示している可能性があり、そのため生産量が増加する可能性があります。

取引の解釈については、予想より高いデータはEURに対してプラス(強気)と解釈されるべきであり、予想より低い値はEURに対してマイナス(弱気)と解釈されるべきです。

