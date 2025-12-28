カレンダーセクション

景況感経済指標は、イタリアでのビジネス実施状況に関連する経済の一般的な状態を反映しています。これは、短期的に経済状況を分析するのに役立ちます。

この指数は、4,000の製造、建設、小売業、サービス会社のサンプルに基づいて計算されます。この調査は、製造業の従業員が5人以上の企業と、建設およびサービス業の従業員が3人以上の企業を対象としています。 データは、参照月の前半に毎月収集されます。

この経済指標の増加傾向は、事業投資の増加を示している可能性があり、そのため生産量が増加する可能性があります。

取引の解釈については、予想より高いデータはEURに対してプラス(強気)と解釈されるべきであり、予想より低い値はEURに対してマイナス(弱気)と解釈されるべきです。

直近値:

実際のデータ

予想値

"イタリア企業信頼感 (Italy Business Confidence)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
12月 2025
88.4
88.9
89.5
11月 2025
89.6
87.7
88.4
10月 2025
88.3
87.5
87.4
9月 2025
87.3
87.5
87.3
8月 2025
87.4
87.9
87.8
7月 2025
87.8
86.8
87.3
6月 2025
87.3
86.0
86.6
5月 2025
86.5
85.7
85.8
4月 2025
85.7
86.4
86.0
3月 2025
86.0
86.8
86.9
2月 2025
87.0
87.8
86.8
1月 2025
86.8
87.0
85.9
12月 2024
85.8
86.2
86.5
11月 2024
86.5
85.5
85.8
10月 2024
85.8
86.0
86.6
9月 2024
86.7
87.6
87.0
8月 2024
87.1
86.5
87.6
7月 2024
87.6
86.5
86.9
6月 2024
86.8
89.4
88.2
5月 2024
88.4
85.1
87.7
4月 2024
87.6
91.1
88.4
3月 2024
88.6
89.1
87.5
2月 2024
87.3
87.8
88.1
1月 2024
88.3
94.6
87.3
12月 2023
95.4
96.3
96.6
11月 2023
96.6
96.2
96.1
10月 2023
96.0
97.1
96.4
9月 2023
96.4
98.5
97.7
8月 2023
97.8
99.8
99.1
7月 2023
99.3
100.8
100.2
6月 2023
100.3
102.2
101.2
5月 2023
101.4
103.6
102.8
4月 2023
103.0
103.5
104.1
3月 2023
104.2
102.8
103.0
2月 2023
102.8
102.1
102.8
1月 2023
102.7
102.0
101.5
12月 2022
101.4
101.5
102.5
11月 2022
102.5
100.8
100.7
10月 2022
100.4
102.8
101.2
9月 2022
101.3
105.5
104.0
8月 2022
104.3
108.4
106.4
7月 2022
106.7
109.8
109.5
6月 2022
110.0
109.8
109.4
5月 2022
109.3
110.3
109.9
4月 2022
110.0
112.0
110.1
3月 2022
110.3
113.8
112.9
2月 2022
113.4
114.7
113.7
1月 2022
113.9
115.8
115.0
12月 2021
115.2
115.7
115.9
11月 2021
116.0
114.2
115.1
1234
