経済指標カレンダー
リッチモンド連邦準備制度(Fed)サービス歳入 (Federal Reserve Bank (Fed) of Richmond Services Revenues)
国：
米国
USD, 米ドル
セクター
ビジネス
|低
|N/D
|
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
リッチモンド連銀のサービス収入指数は、米国第5選挙区で活動しているサービス会社の報告された月の収入の前月に比べた変化率を反映しています。予想を上回る値は米ドルにとってプラスであると見なされ、低い値はマイナスと見なされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"リッチモンド連邦準備制度(Fed)サービス歳入 (Federal Reserve Bank (Fed) of Richmond Services Revenues)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
12月 2025
N/D
11月 2025
N/D
-2
4
10月 2025
4
1
9月 2025
1
8
4
8月 2025
4
6
2
7月 2025
2
-1
-1
6月 2025
-4
-9
-11
5月 2025
-11
-5
-7
4月 2025
-7
3
-4
3月 2025
-4
3
11
2月 2025
11
1
4
1月 2025
4
11
23
12月 2024
23
-1
9
11月 2024
9
-2
3
10月 2024
3
-2
-1
9月 2024
-1
-4
-11
8月 2024
-11
-4
5
7月 2024
5
-4
-7
6月 2024
-11
-4
3
5月 2024
3
1
-13
4月 2024
-13
3
-7
3月 2024
-7
-1
-16
2月 2024
-16
3
4
1月 2024
4
-6
0
12月 2023
0
-3
1
11月 2023
1
-14
-11
10月 2023
-11
3
4
9月 2023
4
-4
4
8月 2023
4
-4
-2
7月 2023
-2
9
-8
6月 2023
-3
7
-10
5月 2023
-10
-29
-23
4月 2023
-23
-3
-17
3月 2023
-17
-3
-3
2月 2023
-3
-7
-6
1月 2023
-6
-10
-12
12月 2022
-12
-5
-2
11月 2022
-2
-4
-8
10月 2022
-8
-6
0
9月 2022
0
-12
-12
8月 2022
-12
-10
-13
7月 2022
-13
1
0
6月 2022
-7
10
8
5月 2022
8
11
13
4月 2022
13
10
9
3月 2022
9
7
11
2月 2022
11
8
4
1月 2022
4
10
12
12月 2021
12
8
12
11月 2021
8
3
9
