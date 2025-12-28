カレンダーセクション

経済指標カレンダー

欧州中央銀行(ECB)民間部門貸出前年比 (European Central Bank (ECB) Private Sector Loans y/y)

国：
欧州連合
EUR, ユーロ
情報源：
欧州中央銀行 (European Central Bank)
セクター
金銭
N/D 3.1%
2.8%
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

消費者や企業への新しい銀行融資のレベルは、ECBの目標の1つであるインフレの重要な要素です。新規ローンは、マネーサプライM3とは異なる追加情報を提供します。銀行から消費者および企業に付与された新規ローンが測定されます。ただし、これは、この数値のレベルが消費者と企業の影響を受け、それぞれの当事者の経済状況に強く依存していることを意味します。つまり、銀行が融資をどのような条件で許可する準備ができているか、そして、顧客が投資の理由を持ち、提供された条件で融資のリスクを受け入れる用意があるかどうかです。欧州中央銀行(ECB)は、金利や最低準備金への利子などのその他の手段を管理できますが、これは貸付を利用するのに役立たず、したがって間接的なインフレを助長しない場合があります。

この値の増加または予想を超える値は、通常、経済とEURを刺激するはずです。

直近値:

実際のデータ

予想値

"欧州中央銀行(ECB)民間部門貸出前年比 (European Central Bank (ECB) Private Sector Loans y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
N/D
3.1%
2.8%
9月 2025
2.8%
2.6%
2.8%
8月 2025
2.8%
2.6%
2.8%
7月 2025
2.8%
3.1%
3.0%
6月 2025
3.0%
2.8%
2.8%
5月 2025
2.8%
2.8%
2.8%
4月 2025
2.7%
2.7%
2.6%
3月 2025
2.6%
2.7%
2.4%
2月 2025
2.5%
2.6%
2.3%
1月 2025
2.3%
2.2%
2.0%
12月 2024
2.0%
1.4%
1.5%
11月 2024
1.5%
1.6%
1.7%
10月 2024
1.6%
1.6%
1.6%
9月 2024
1.6%
1.5%
1.5%
8月 2024
1.6%
1.3%
1.3%
7月 2024
1.3%
1.0%
1.1%
6月 2024
1.1%
0.9%
0.8%
5月 2024
0.8%
1.4%
0.9%
4月 2024
0.9%
1.3%
0.8%
3月 2024
0.8%
0.3%
0.7%
2月 2024
0.7%
1.0%
0.4%
1月 2024
0.4%
1.1%
0.5%
12月 2023
0.5%
0.9%
0.4%
11月 2023
0.4%
0.4%
0.4%
10月 2023
0.4%
0.0%
0.2%
9月 2023
0.3%
0.1%
0.7%
8月 2023
0.6%
1.0%
1.6%
7月 2023
1.6%
1.3%
2.0%
6月 2023
2.0%
2.3%
2.8%
5月 2023
2.8%
2.8%
3.3%
4月 2023
3.3%
3.2%
3.9%
3月 2023
3.8%
3.8%
4.3%
2月 2023
4.3%
4.2%
4.9%
1月 2023
4.9%
4.6%
5.4%
12月 2022
5.3%
5.9%
6.2%
11月 2022
6.3%
6.3%
6.5%
10月 2022
6.5%
7.2%
7.0%
9月 2022
6.9%
7.0%
6.8%
8月 2022
6.7%
6.6%
6.3%
7月 2022
6.3%
6.5%
6.2%
6月 2022
6.1%
6.3%
5.6%
5月 2022
5.7%
5.3%
5.3%
4月 2022
5.3%
4.4%
4.6%
3月 2022
4.7%
5.0%
4.8%
2月 2022
4.8%
5.0%
4.6%
1月 2022
4.6%
4.0%
4.2%
12月 2021
4.1%
3.6%
3.7%
11月 2021
3.7%
3.3%
3.4%
10月 2021
3.4%
3.1%
3.2%
9月 2021
3.2%
3.0%
3.0%
123
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード