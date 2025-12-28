消費者や企業への新しい銀行融資のレベルは、ECBの目標の1つであるインフレの重要な要素です。新規ローンは、マネーサプライM3とは異なる追加情報を提供します。銀行から消費者および企業に付与された新規ローンが測定されます。ただし、これは、この数値のレベルが消費者と企業の影響を受け、それぞれの当事者の経済状況に強く依存していることを意味します。つまり、銀行が融資をどのような条件で許可する準備ができているか、そして、顧客が投資の理由を持ち、提供された条件で融資のリスクを受け入れる用意があるかどうかです。欧州中央銀行(ECB)は、金利や最低準備金への利子などのその他の手段を管理できますが、これは貸付を利用するのに役立たず、したがって間接的なインフレを助長しない場合があります。

この値の増加または予想を超える値は、通常、経済とEURを刺激するはずです。

