経済指標カレンダー
東京コア消費者物価指数(CPI)前年比 (Tokyo Core Consumer Price Index (CPI) y/y)
|中
|2.3%
|2.8%
|
2.8%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|2.3%
|
2.3%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
生鮮食品を除いた東京都部消費者物価指数は、日本の家計が購入した商品やサービスの価格の変化を測定します。この指数は、指定された月のの消費者の視点からの前年同月と比較した価格変化を見積もっています。計算には、家計支出を特徴付ける商品やサービスが含まれていますが、税金や社会保険料は含まれていません。生鮮食品の価格は、気象条件による変動性が高いため、指標から除外されています。
東京都区部消費者物価指数は全国消費者物価指数の前に公開され、国のインフレと経済成長の予備的評価を提供します。
期待を上回る伸びは、日本円にとってプラスと見られます。東京コア消費者物価指数（CPI）は、生鮮食品を除く、東京で消費者が購入した商品やサービスの価格の変動を測定します。
消費者物価指数CPIは、総務省が毎月発表する統計で、消費者が実際に購入する段階での、商品の小売価格（物価）の変動を表す指数の事です。「東京都区分」と「全国」の2種類があります。すべての商品を総合した「総合指数」のほか、物価変動の大きい生鮮食品を除いた「生鮮食品を除く総合指数」も発表されます。
国民の生活水準を示す指標のひとつとして、消費者物価指数は「経済の体温計」とも呼ばれており、経済政策を的確に推進する上で重要な指標となっています。
直近値:
実際のデータ
予想値
"東京コア消費者物価指数(CPI)前年比 (Tokyo Core Consumer Price Index (CPI) y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
