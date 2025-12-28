経済指標カレンダー
メキシコ
MXN, メキシコ・ペソ
労働
失業率は、全民間労働力に関連する失業者の割合です。この指標は季節調整済みのデータに基づきます。失業率の低下は、通常、人口の購買力の増加を伴い、国の経済を刺激し、メキシコのペソ相場にプラスの影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"メキシコ失業率 (Mexico Unemployment Rate)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
N/D
2.6%
2.6%
10月 2025
2.6%
2.6%
2.7%
9月 2025
2.7%
2.6%
2.7%
8月 2025
2.6%
2.5%
2.6%
7月 2025
2.6%
2.5%
2.6%
6月 2025
2.6%
2.6%
2.7%
5月 2025
2.7%
2.6%
2.6%
4月 2025
2.6%
2.6%
2.6%
3月 2025
2.6%
2.6%
2.6%
2月 2025
2.7%
2.6%
2.6%
1月 2025
2.6%
2.6%
2.6%
12月 2024
2.6%
2.6%
2.7%
11月 2024
2.7%
2.6%
2.5%
10月 2024
2.5%
2.7%
2.7%
9月 2024
2.7%
2.7%
2.8%
8月 2024
2.8%
2.6%
2.7%
7月 2024
2.7%
2.6%
2.7%
6月 2024
2.7%
2.6%
2.6%
5月 2024
2.6%
2.5%
2.6%
4月 2024
2.6%
2.4%
2.7%
3月 2024
2.7%
2.5%
2.6%
2月 2024
2.6%
2.8%
1月 2024
2.8%
2.5%
2.8%
12月 2023
2.8%
2.5%
2.8%
11月 2023
2.8%
2.8%
2.6%
10月 2023
2.6%
2.9%
2.7%
9月 2023
2.7%
3.0%
2.7%
8月 2023
2.7%
2.9%
2.9%
7月 2023
2.9%
2.8%
2.7%
6月 2023
2.7%
2.8%
3.0%
5月 2023
3.0%
2.6%
2.8%
4月 2023
2.8%
2.5%
2.8%
3月 2023
2.8%
2.8%
2.8%
2月 2023
2.7%
2.9%
2.9%
1月 2023
2.9%
2.8%
3.0%
12月 2022
3.0%
3.0%
3.0%
11月 2022
3.0%
3.3%
3.2%
10月 2022
3.2%
3.4%
3.1%
9月 2022
3.1%
3.4%
3.3%
8月 2022
3.3%
3.3%
3.2%
7月 2022
3.2%
3.3%
3.3%
6月 2022
3.3%
1.4%
3.4%
5月 2022
3.4%
3.0%
3.1%
4月 2022
3.1%
3.3%
3.5%
3月 2022
3.5%
3.7%
3.7%
2月 2022
3.7%
3.6%
3.6%
1月 2022
3.7%
3.6%
4.0%
12月 2021
4.0%
3.8%
3.8%
11月 2021
3.8%
4.2%
3.9%
10月 2021
3.9%
4.2%
3.9%
