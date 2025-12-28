カナダ原材料価格指数(RMPI)前月比は、指定された月に製造業者が購入した原材料価格の前月に比べた変化を測定します。工業製品価格指数とは異なり、RMPIにはカナダ外で生産された購買のポジションが含まれています。計算には、輸送費、税金納付税、関税など、購入者が施設ゲートに商品を持ち込む際に負担するすべての費用が含まれます。原材料価格にはエネルギーコストが含まれます。

RMPIは、行政資源からのデータの79％、直接調査で収集されたデータの18％、代理代理からの3％のデータに基づいて計算されます。

RMPIは別の重要な指標であるIPPIと一緒に公開され、アナリストの要望の多くを満たしています。この指標は、カナダで製造された主要商品のグループに対する価格の動きを反映しています。

指標はインフレの水準を示していて、短期生産活動の先行指標です。また、原材料価格指数は、カナダ市場における消費者物価の先行指標であり、製造業者のコスト上昇は最終製品の価格上昇を招きます。

指標の伸びはカナダドルの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。

直近値: