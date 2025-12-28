カレンダーセクション

カナダ原材料価格指数(RMPI)前月比は、指定された月に製造業者が購入した原材料価格の前月に比べた変化を測定します。工業製品価格指数とは異なり、RMPIにはカナダ外で生産された購買のポジションが含まれています。計算には、輸送費、税金納付税、関税など、購入者が施設ゲートに商品を持ち込む際に負担するすべての費用が含まれます。原材料価格にはエネルギーコストが含まれます。

RMPIは、行政資源からのデータの79％、直接調査で収集されたデータの18％、代理代理からの3％のデータに基づいて計算されます。

RMPIは別の重要な指標であるIPPIと一緒に公開され、アナリストの要望の多くを満たしています。この指標は、カナダで製造された主要商品のグループに対する価格の動きを反映しています。

指標はインフレの水準を示していて、短期生産活動の先行指標です。また、原材料価格指数は、カナダ市場における消費者物価の先行指標であり、製造業者のコスト上昇は最終製品の価格上昇を招きます。

指標の伸びはカナダドルの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"カナダ原材料価格指数 (RMPI) 前月比 (Canada Raw Materials Price Index (RMPI) m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
0.3%
-0.1%
1.6%
10月 2025
1.6%
-1.2%
1.7%
9月 2025
1.7%
0.7%
-0.8%
8月 2025
-0.6%
1.2%
0.3%
7月 2025
0.3%
2.1%
2.8%
6月 2025
2.7%
0.6%
-0.7%
5月 2025
-0.4%
-0.8%
-3.3%
4月 2025
-3.0%
-1.1%
-0.7%
3月 2025
-1.0%
0.3%
0.3%
2月 2025
0.3%
0.5%
3.5%
1月 2025
3.7%
0.5%
1.3%
12月 2024
1.3%
1.4%
-0.1%
11月 2024
-0.5%
6.1%
4.0%
10月 2024
3.8%
-4.9%
-3.2%
9月 2024
-3.1%
-0.1%
-3.0%
8月 2024
-3.1%
-0.6%
0.7%
7月 2024
0.7%
-2.8%
-1.7%
6月 2024
-1.4%
-1.0%
-1.5%
5月 2024
-1.0%
4.1%
5.3%
4月 2024
5.5%
2.2%
4.3%
3月 2024
4.7%
1.8%
2.1%
2月 2024
2.1%
-1.2%
1.2%
1月 2024
1.2%
-5.3%
-4.9%
12月 2023
-4.9%
0.4%
-4.9%
11月 2023
-4.2%
0.0%
-2.6%
10月 2023
-2.5%
0.0%
3.9%
9月 2023
3.5%
0.0%
3.0%
8月 2023
3.0%
0.0%
3.5%
7月 2023
3.5%
0.0%
-2.0%
6月 2023
-1.5%
-0.1%
-5.0%
5月 2023
-4.9%
-0.1%
1.8%
4月 2023
2.9%
0.0%
-0.9%
3月 2023
-1.7%
0.0%
-0.3%
2月 2023
-0.4%
0.0%
-0.2%
1月 2023
-0.1%
0.0%
-2.8%
12月 2022
-3.1%
0.0%
-0.8%
11月 2022
-0.8%
0.0%
1.3%
10月 2022
1.3%
0.0%
-3.1%
9月 2022
-3.2%
0.0%
-4.3%
8月 2022
-4.2%
0.0%
-7.5%
7月 2022
-7.4%
0.0%
0.0%
6月 2022
-0.1%
0.0%
2.7%
5月 2022
2.5%
0.0%
-2.1%
4月 2022
-2.0%
1.6%
11.8%
3月 2022
11.8%
0.0%
6.4%
2月 2022
6.0%
-0.6%
6.5%
1月 2022
6.5%
-0.2%
-2.7%
12月 2021
-2.9%
0.6%
-0.1%
11月 2021
-1.0%
0.1%
4.8%
10月 2021
4.8%
0.1%
2.4%
