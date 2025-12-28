経済指標カレンダー
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション (CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions)
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション指標は、市場に存在し、非商業(投機的)トレーダによって開かれた指数先物の売買ポジションの総量の差を反映した商品先物取引委員会の週次報告書です。データは、主にシカゴおよびニューヨークの証券取引所の先物市場の参加者が保有するポジションに対応しています。指標は米国におけるNasdaq 100の買いポジションの総量です。
直近値:
実際のデータ
"CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション (CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
16 12月 2025
N/D
9 12月 2025
N/D
2 12月 2025
N/D
25 11月 2025
N/D
18 11月 2025
N/D
10 11月 2025
N/D
4 11月 2025
N/D
28 10月 2025
N/D
21 10月 2025
N/D
14 10月 2025
N/D
7 10月 2025
N/D
30 9月 2025
N/D
23.4 K
23 9月 2025
23.4 K
17.8 K
16 9月 2025
17.8 K
25.5 K
9 9月 2025
25.5 K
15.4 K
2 9月 2025
15.4 K
36.1 K
26 8月 2025
36.1 K
33.8 K
19 8月 2025
33.8 K
42.3 K
12 8月 2025
42.3 K
33.8 K
5 8月 2025
33.8 K
35.0 K
29 7月 2025
35.0 K
30.7 K
22 7月 2025
30.7 K
34.9 K
15 7月 2025
34.9 K
31.2 K
8 7月 2025
31.2 K
27.1 K
1 7月 2025
27.1 K
16.5 K
24 6月 2025
16.5 K
15.7 K
17 6月 2025
15.7 K
17.7 K
10 6月 2025
17.7 K
14.7 K
3 6月 2025
14.7 K
17.0 K
27 5月 2025
17.0 K
14.5 K
20 5月 2025
14.5 K
19.5 K
13 5月 2025
19.5 K
32.8 K
6 5月 2025
32.8 K
30.9 K
29 4月 2025
30.9 K
37.7 K
22 4月 2025
37.7 K
31.8 K
15 4月 2025
31.8 K
24.3 K
8 4月 2025
24.3 K
15.2 K
1 4月 2025
15.2 K
8.7 K
25 3月 2025
8.7 K
23.0 K
18 3月 2025
23.0 K
22.7 K
11 3月 2025
22.7 K
21.8 K
4 3月 2025
21.8 K
25.8 K
25 2月 2025
25.8 K
9.8 K
18 2月 2025
9.8 K
13.4 K
11 2月 2025
13.4 K
19.0 K
4 2月 2025
19.0 K
30.7 K
28 1月 2025
30.7 K
18.5 K
21 1月 2025
18.5 K
10.5 K
14 1月 2025
10.5 K
18.8 K
7 1月 2025
18.8 K
27.2 K
