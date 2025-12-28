経済指標カレンダー
欧州連合産業信用指標 (European Union Industrial Confidence Indicator)
|低
|-9.3
|-7.5
|
-8.5
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|-8.3
|
-9.3
|次の発表
|実際
|予測
|
前
産業信用指標（Industrial Confidence Indicator）は次の四半期のEU製造企業の発展と期待についての現状の評価を記述するものです。この指標は業界をリードする業界関係者の調査を含む要因分析に基づいています。ユーロ圏のサンプルサイズは、ユーロ圏の製造業のすべての部門を代表する約2万社です。各国の企業数は、特定の国のユーロ圏経済への貢献度に応じて選択されます。
It differs from the similar Business Climate Indicator in that it considers three variables, rather than five ones:
- 現在の注文の総数（十分以上、十分、不十分）
- 現在の在庫（非常に多い、現在の季節に対して普通、非常に少ない）
- 3か月後の生産量の予想（増加、減少、変化なし）
この指数は季節調整されています。回答者は、定性的なものではなく、上記の変数の定性的な評価を提供するよう求められます。
産業信用指標（Industrial Confidence Indicator）は、ユーロ圏の製造部門の発達の指標です。その一般化された性質のために、ユーロ圏におけるビジネス状況の相対的なイメージが反映されています。経済学者は、それを経済発展の複合指標の1つと考えます。BCIの伸びは、製造部門の状況の改善を示しており、生産高の主要指標となっています。投資家は、指標の伸びを投資を増やすシグナルと解釈します。
指数の変化は、通常、ユーロ相場に弱く短期的な影響を与えます。しかし、指数チャートの急激な動きは、通常、変化する経済状況の重要な指標と見なされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"欧州連合産業信用指標 (European Union Industrial Confidence Indicator)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
