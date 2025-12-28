産業信用指標（Industrial Confidence Indicator）は次の四半期のEU製造企業の発展と期待についての現状の評価を記述するものです。この指標は業界をリードする業界関係者の調査を含む要因分析に基づいています。ユーロ圏のサンプルサイズは、ユーロ圏の製造業のすべての部門を代表する約2万社です。各国の企業数は、特定の国のユーロ圏経済への貢献度に応じて選択されます。

It differs from the similar Business Climate Indicator in that it considers three variables, rather than five ones:

現在の注文の総数（十分以上、十分、不十分）

現在の在庫（非常に多い、現在の季節に対して普通、非常に少ない）

3か月後の生産量の予想（増加、減少、変化なし）

この指数は季節調整されています。回答者は、定性的なものではなく、上記の変数の定性的な評価を提供するよう求められます。

産業信用指標（Industrial Confidence Indicator）は、ユーロ圏の製造部門の発達の指標です。その一般化された性質のために、ユーロ圏におけるビジネス状況の相対的なイメージが反映されています。経済学者は、それを経済発展の複合指標の1つと考えます。BCIの伸びは、製造部門の状況の改善を示しており、生産高の主要指標となっています。投資家は、指標の伸びを投資を増やすシグナルと解釈します。

指数の変化は、通常、ユーロ相場に弱く短期的な影響を与えます。しかし、指数チャートの急激な動きは、通常、変化する経済状況の重要な指標と見なされます。

直近値: