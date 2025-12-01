カレンダーセクション

韓国の経済カレンダーと指標

概要

指標 最後 参照 頻度
国内総生産前期比 1.2% 3 Q 2025 0.6% 期次
失業率 2.7% 11月 2025 2.6% 月次
CPI前年比 2.4% 11月 2025 2.4% 月次
BOK金利決定 2.50% 2.50%
貿易収支 $​9.740 B 11月 2025 $​9.735 B 月次

2025.12.29 21:00, KRW, BOK製造業BSI, 予測: 71, 前: 70
2025.12.29 23:00, KRW, 鉱工業生産前月比, 予測: 3.1%, 前: -4.0%
2025.12.29 23:00, KRW, 鉱工業生産前年比, 予測: -4.6%, 前: -8.1%
2025.12.29 23:00, KRW, 小売売上高前月比, 予測: 0.3%, 前: 3.5%
2025.12.29 23:00, KRW, サービス指数前月比, 予測: 0.2%, 前: -0.6%
2025.12.30 23:00, KRW, CPI前月比, 予測: 0.2%, 前: -0.2%
2025.12.30 23:00, KRW, CPI前年比, 予測: 1.8%, 前: 2.4%
2026.01.01 00:00, KRW, 輸出前年比, 予測: 5.5%, 前: 8.4%
2026.01.01 00:00, KRW, 輸入前年比, 予測: 7.5%, 前: 1.1%
2026.01.01 00:00, KRW, 貿易収支, 予測: $​9.642 B, 前: $​9.740 B
2026.01.02 00:30, KRW, マークイット製造業PMI, 予測: 49.3, 前: 49.4
2026.01.05 21:00, KRW, 外貨準備, 予測: $​432.34 B, 前: $​430.66 B

経済指標

GDP 最後 参照 頻度
国内総生産前年比 1.7% 3 Q 2025 0.5% 期次
国内総生産前期比 1.2% 3 Q 2025 0.6% 期次
労働 最後 参照 頻度
失業率 2.7% 11月 2025 2.6% 月次
価格 最後 参照 頻度
CPI前年比 2.4% 11月 2025 2.4% 月次
CPI前月比 -0.2% 11月 2025 0.3% 月次
PPI前年比 1.9% 11月 2025 1.6% 月次
PPI前月比 0.3% 11月 2025 0.3% 月次
輸入物価指数（Import Price Index）前年比 2.2% 11月 2025 0.5% 月次
輸出物価指数（Export Price Index）前年比 7.0% 11月 2025 4.8% 月次
金銭 最後 参照 頻度
BOK M2マネーサプライ前年比 7.1% 10月 2025 7.2% 月次
BOK金利決定 2.50% 2.50%
外貨準備 $​430.66 B 11月 2025 $​428.82 B 月次
取引 最後 参照 頻度
経常収支 $​6.81 B 10月 2025 $​13.47 B 月次
貿易収支 $​9.740 B 11月 2025 $​9.735 B 月次
輸入前年比 1.1% 11月 2025 1.2% 月次
輸出前年比 8.4% 11月 2025 8.4% 月次
ビジネス 最後 参照 頻度
BOK製造業BSI 70 12月 2025 68 月次
マークイット製造業PMI 49.4 11月 2025 49.4 月次
鉱工業生産前年比 -8.1% 10月 2025 11.9% 月次
鉱工業生産前月比 -4.0% 10月 2025 -1.1% 月次
消費者 最後 参照 頻度
サービス指数前月比 -0.6% 10月 2025 2.0% 月次
小売売上高前月比 3.5% 10月 2025 -0.1% 月次
消費者信頼感 109.9 12月 2025 112.4 月次