経済指標カレンダー
韓国の経済カレンダーと指標
概要
|指標
|最後
|参照
|前
|頻度
|国内総生産前期比
|1.2%
|3 Q 2025
|0.6%
|期次
|失業率
|2.7%
|11月 2025
|2.6%
|月次
|CPI前年比
|2.4%
|11月 2025
|2.4%
|月次
|BOK金利決定
|2.50%
|2.50%
|貿易収支
|$9.740 B
|11月 2025
|$9.735 B
|月次
経済指標カレンダー
時刻,
通貨
イベント
実際
予測
前
2025.12.29 21:00, KRW, BOK製造業BSI, 予測: 71, 前: 70
2025.12.29 23:00, KRW, 鉱工業生産前月比, 予測: 3.1%, 前: -4.0%
2025.12.29 23:00, KRW, 鉱工業生産前年比, 予測: -4.6%, 前: -8.1%
2025.12.29 23:00, KRW, 小売売上高前月比, 予測: 0.3%, 前: 3.5%
2025.12.29 23:00, KRW, サービス指数前月比, 予測: 0.2%, 前: -0.6%
2025.12.30 23:00, KRW, CPI前月比, 予測: 0.2%, 前: -0.2%
2025.12.30 23:00, KRW, CPI前年比, 予測: 1.8%, 前: 2.4%
2026.01.01 00:00, KRW, 輸出前年比, 予測: 5.5%, 前: 8.4%
2026.01.01 00:00, KRW, 輸入前年比, 予測: 7.5%, 前: 1.1%
2026.01.01 00:00, KRW, 貿易収支, 予測: $9.642 B, 前: $9.740 B
2026.01.02 00:30, KRW, マークイット製造業PMI, 予測: 49.3, 前: 49.4
2026.01.05 21:00, KRW, 外貨準備, 予測: $432.34 B, 前: $430.66 B
経済指標
|GDP
|最後
|参照
|前
|頻度
|国内総生産前年比
|1.7%
|3 Q 2025
|0.5%
|期次
|国内総生産前期比
|1.2%
|3 Q 2025
|0.6%
|期次
|労働
|最後
|参照
|前
|頻度
|失業率
|2.7%
|11月 2025
|2.6%
|月次
|価格
|最後
|参照
|前
|頻度
|CPI前年比
|2.4%
|11月 2025
|2.4%
|月次
|CPI前月比
|-0.2%
|11月 2025
|0.3%
|月次
|PPI前年比
|1.9%
|11月 2025
|1.6%
|月次
|PPI前月比
|0.3%
|11月 2025
|0.3%
|月次
|輸入物価指数（Import Price Index）前年比
|2.2%
|11月 2025
|0.5%
|月次
|輸出物価指数（Export Price Index）前年比
|7.0%
|11月 2025
|4.8%
|月次
|金銭
|最後
|参照
|前
|頻度
|BOK M2マネーサプライ前年比
|7.1%
|10月 2025
|7.2%
|月次
|BOK金利決定
|2.50%
|2.50%
|外貨準備
|$430.66 B
|11月 2025
|$428.82 B
|月次
|取引
|最後
|参照
|前
|頻度
|経常収支
|$6.81 B
|10月 2025
|$13.47 B
|月次
|貿易収支
|$9.740 B
|11月 2025
|$9.735 B
|月次
|輸入前年比
|1.1%
|11月 2025
|1.2%
|月次
|輸出前年比
|8.4%
|11月 2025
|8.4%
|月次
|ビジネス
|最後
|参照
|前
|頻度
|BOK製造業BSI
|70
|12月 2025
|68
|月次
|マークイット製造業PMI
|49.4
|11月 2025
|49.4
|月次
|鉱工業生産前年比
|-8.1%
|10月 2025
|11.9%
|月次
|鉱工業生産前月比
|-4.0%
|10月 2025
|-1.1%
|月次
|消費者
|最後
|参照
|前
|頻度
|サービス指数前月比
|-0.6%
|10月 2025
|2.0%
|月次
|小売売上高前月比
|3.5%
|10月 2025
|-0.1%
|月次
|消費者信頼感
|109.9
|12月 2025
|112.4
|月次