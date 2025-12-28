スペインの消費者物価指数(Consumer Price Index、CPI)前月比は、指定された年の消費財及びサービス品目の価格の前月と比較した変化を測定します。消費者の視点から価格がどのように変化するかを示します。つまり、生活費の変化を見積もることができます。この毎月発表されている指数の目的は、消費者品目からの商品やサービスの価格の変化を反映することであり、関連データはスペインの世帯へのインタビューによって得られます。

消費者行動モデルを追跡するために、人口の大多数の間で最も頻繁に使用される商品およびサービスが消費者品目のために選択される。計算に携わる企業は広範囲に及ぶべきですが、消費者品目に含まれる各商品またはサービスの重要性は、世帯の消費者動向と一致している必要があります。選択された構成要素の精度は、指数自体の代表的な精度を選択します。

価格データは、各機関に対して自動的に作成された調査から収集されます。インタビュアーは、消費品目に含まれる商品とサービスの価格、およびこれらの商品とサービスの配布を文書に書き留めます。各インタビュアーは、大型スーパーマーケットとショッピングセンターを除いて、1か所を訪問します。調査から受け取った約22万の価格が月ごとに処理されます。価格は中央事務所でさらに処理されます。指数はそれらに基づいて計算され、翌月の最初の2週間以内に公表されます。ほとんどの欧州連合諸国と同様に、CPIの計算に含まれる価格は、確率係数を除外し、分析された人口特性に準拠するように、特定の事前定義された方法で選択されます。

重みは消費者の支出に基づいてつけられます。これは、消費者品目の一般的な計量構造を維持するために使用されます。

消費者物価指数は、消費者物価指数の上昇がインフレ率の上昇を示しているため、多くの場合、国内のインフレ率の評価に使用されます。したがって、消費者物価指数は、固定資産税の構造を調整し、実際のGDPを計算するだけでなく、賃金や社会的利益を調整するためにも使用されます。

CPIの伸びはユーロ相場にプラスと見なされます。

