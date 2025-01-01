国家通貨評議会(CMN)はブラジルの国家金融システムの最高機関であり、国の通貨を統合するために金融および信用政策の開発を担当するとともに、ブラジルの経済的および社会的発展にも責任を負っています。

国家通貨評議会が開催する月次会議は、国家金融システムを規制します。これは、すべての金融機関がCMNによって公開された規制に従うことを要求されることを意味します。CMNを通じて、ブラジルのインフレ目標が定義され、ブラジルの通貨の安定性を維持する目的などで、金融政策と信用政策が統合されます。

ブラジル中央銀行は、金融機関が確立された規制を遵守することを保証するために、銀行業務の監督と規制を主な機能とするCMNによって発行されたルールのほとんどを実行するエンティティです。

国家通貨審議会は、金融市場で活動するエージェントが従わなければならないすべてのルールを決定します。階層的に、CMNは中央銀行、証券委員会、その他の金融機関の上にあります。

国家通貨評議会のすべての決定はブラジル経済全体に影響を与えるため、投資家はブラジルレアルを含む交渉に直接影響を与える可能性のあるCMN会議の最終結果に注意する必要があります。