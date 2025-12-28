カレンダーセクション

経済指標カレンダー

スペイン生産者物価指数(PPI)前年比 (Spain Producer Price Index (PPI) y/y)

国：
スペイン
EUR, ユーロ
情報源：
国立統計研究所 (National Institute of Statistics)
セクター
価格
-2.5% -1.5%
0.7%
最後の発表 重要性 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

スペイン生産者物価指数(PPI)前年比は、報告された月の国または地域の生産部門が受けた価格の前年同月と比較したダイナミクスを測定するマクロ経済指標です。この指数は、経済商品の商品化方法にかかわらず、経済商品の価格が上昇したか下降したかを示すことができます。この指数は、工業、原材料、加工の3つの生産分野を対象としています。PPIは生産者の観点から価格の変化を反映しています。

スペインでは、この指数はスペイン国立統計局によって発行されています。ほとんどの場合、指数は生産品目の価格の変化率の計算を可能にする数値として公開されます。指標は調査から収集されたデータに基づいて計算されます。指数計算には、運用特性に基づく明確な企業選択基準が必要です。また、この指数には、グローバル価格の変化が何百万もの取引の変化を反映するような特定の商品グループの価格も含まれています。統計機関はそのような製品の価格を監視し、相対的な収入に応じて価格の変動を査定します。正の指標値は、生産部門がインフレを経験していることを意味します。

製品価格の変動は供給に依存するため、価格の下落は必然的に需要の減少から生じます。したがって、スペインの生産者物価指数を分析する際には、コスト、価格および賃金の形成における柔軟性の欠如を考慮に入れる必要があります。

スペインのPPIは、生産者の生産品の購入および売上にも依存しています。生産者の購入は支出として指数に反映されます。このコンポーネントによって、製造業者によって購入された商品やサービスの変化を評価できます。売上は製品の指数として表示され、製造元から直接販売された製品の価格の変化を示しています。

生産者物価指数は、消費者物価およびインフレの先行指標と見なされており、消費者物価指数よりも正確であると見なされています。生産者からの価格が上昇すれば、それに応じて消費者物価も上昇する可能性が最も高いため、これら2つの指標には直接の関係があります。

予想を上回る値はユーロ相場にとってプラスであると見なされるべきで、低い値は通常マイナスと見なされます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"スペイン生産者物価指数(PPI)前年比 (Spain Producer Price Index (PPI) y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
-2.5%
-1.5%
0.7%
10月 2025
0.7%
-2.7%
0.3%
9月 2025
0.3%
0.8%
-1.5%
8月 2025
-1.5%
1.7%
0.3%
7月 2025
0.3%
-4.2%
0.8%
6月 2025
0.8%
-1.6%
0.0%
5月 2025
0.0%
5.5%
1.9%
4月 2025
1.9%
5.2%
4.9%
3月 2025
4.9%
4.0%
6.6%
2月 2025
6.6%
2.4%
2.6%
1月 2025
2.6%
5.8%
2.3%
12月 2024
2.3%
2.5%
0.9%
11月 2024
0.9%
-3.5%
-3.9%
10月 2024
-3.9%
-2.5%
-5.2%
9月 2024
-5.2%
-1.3%
-1.3%
8月 2024
-1.3%
-2.4%
-1.4%
7月 2024
-1.4%
-4.1%
-3.5%
6月 2024
-3.5%
-6.9%
-4.6%
5月 2024
-4.6%
-8.0%
-6.6%
4月 2024
-6.6%
-11.2%
-8.2%
3月 2024
-8.2%
-11.1%
-8.2%
2月 2024
-8.2%
-2.8%
-3.8%
1月 2024
-3.8%
-6.1%
-6.3%
12月 2023
-6.3%
-7.4%
11月 2023
-7.4%
-1.9%
-7.8%
10月 2023
-7.8%
-2.8%
-8.6%
9月 2023
-8.6%
-12.6%
-10.0%
8月 2023
-10.0%
-12.1%
-8.4%
7月 2023
-8.4%
-10.1%
-8.1%
6月 2023
-8.1%
-10.2%
-6.9%
5月 2023
-6.9%
-4.5%
-4.5%
4月 2023
-4.5%
-6.0%
-1.0%
3月 2023
-1.0%
2.8%
7.8%
2月 2023
7.8%
3.4%
8.2%
1月 2023
8.2%
11.3%
14.7%
12月 2022
14.7%
19.8%
20.7%
11月 2022
20.7%
21.3%
26.1%
10月 2022
26.1%
30.8%
35.6%
9月 2022
35.6%
37.7%
41.8%
8月 2022
41.8%
36.6%
40.4%
7月 2022
40.4%
43.3%
43.2%
6月 2022
43.2%
3.2%
43.6%
5月 2022
43.6%
44.3%
45.0%
4月 2022
45.0%
49.6%
46.6%
3月 2022
46.6%
42.7%
41.2%
2月 2022
40.7%
37.9%
35.7%
1月 2022
35.7%
38.8%
35.9%
12月 2021
35.9%
30.3%
33.1%
11月 2021
33.1%
34.7%
32.0%
10月 2021
31.9%
26.4%
23.8%
1234
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード