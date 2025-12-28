カレンダーセクション

経済指標カレンダー

クレディスイスのスイス経済的期待 (Credit Suisse Switzerland Economic Expectations)

国：
スイス
CHF, スイスフラン
情報源：
クレディスイス (Credit Suisse)
セクター
ビジネス
N/D -1.5
-7.7
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

クレディスイスの経済的期待は重要なグローバル金融市場に関する専門家の仮定を反映しています。この指数は、銀行、保険会社、金融部門の300人の代表者の調査に基づいてまとめられています。調査参加者は、ユーロ圏、ドイツ、日本、アメリカ、イギリス、フランス、イタリアの経済状況、インフレ水準、金利、株式市場、為替レートに関する6か月間の見通しと、石油価格に対する期待について意見を表します。指標の伸びは、スイスフランの相場にプラスの影響を与える可能性がります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"クレディスイスのスイス経済的期待 (Credit Suisse Switzerland Economic Expectations)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
N/D
-1.5
-7.7
10月 2025
-7.7
-46.4
9月 2025
-46.4
-53.8
8月 2025
-53.8
2.4
7月 2025
2.4
-1.7
-2.1
6月 2025
-2.1
-48.8
-22.0
5月 2025
-22.0
-50.5
-51.6
4月 2025
-51.6
2.0
40.9
3月 2025
-10.7
12.0
3.4
2月 2025
3.4
31.1
17.7
1月 2025
17.7
-23.5
-20.0
12月 2024
-20.0
-7.7
-12.4
11月 2024
-12.4
-0.3
-7.7
10月 2024
-7.7
-7.2
-8.8
9月 2024
-8.8
-7.7
-3.4
8月 2024
-3.4
8.3
9.4
7月 2024
9.4
17.3
17.5
6月 2024
17.5
20.1
18.2
5月 2024
18.2
26.3
17.6
4月 2024
17.6
11.5
3月 2024
11.5
10.2
2月 2024
10.2
-19.5
1月 2024
-19.5
-23.7
12月 2023
-23.7
-29.6
11月 2023
-29.6
-37.8
10月 2023
-37.8
-27.6
9月 2023
-27.6
-35.2
-38.6
8月 2023
-38.6
-31.3
-32.6
7月 2023
-32.6
-31.1
-30.8
6月 2023
-30.8
-32.3
-32.2
5月 2023
-32.2
-36.8
-33.3
4月 2023
-33.3
-18.9
-41.3
3月 2023
-41.3
-18.9
-12.3
2月 2023
-12.3
-40.3
-40.0
1月 2023
-40.0
-47.6
-42.8
12月 2022
-42.8
-50.5
-57.5
11月 2022
-57.5
-41.9
-53.1
10月 2022
-53.1
-43.8
-69.2
9月 2022
-69.2
-48.5
-56.3
8月 2022
-56.3
-68.3
-57.2
7月 2022
-57.2
-81.6
-72.7
6月 2022
-72.7
-70.7
-52.6
5月 2022
-52.6
-39.3
-51.6
4月 2022
-51.6
-9.1
-27.8
3月 2022
-27.8
9.1
9.0
2月 2022
9.0
4.6
9.5
1月 2022
9.5
-5.3
0.0
12月 2021
0.0
2.4
-10.8
11月 2021
-10.8
20.3
15.6
10月 2021
15.6
8.7
25.7
12345
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード