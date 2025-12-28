経済指標カレンダー
クレディスイスのスイス経済的期待 (Credit Suisse Switzerland Economic Expectations)
クレディスイスの経済的期待は重要なグローバル金融市場に関する専門家の仮定を反映しています。この指数は、銀行、保険会社、金融部門の300人の代表者の調査に基づいてまとめられています。調査参加者は、ユーロ圏、ドイツ、日本、アメリカ、イギリス、フランス、イタリアの経済状況、インフレ水準、金利、株式市場、為替レートに関する6か月間の見通しと、石油価格に対する期待について意見を表します。指標の伸びは、スイスフランの相場にプラスの影響を与える可能性がります。
"クレディスイスのスイス経済的期待 (Credit Suisse Switzerland Economic Expectations)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
