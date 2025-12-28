カレンダーセクション

スペイン小売売上高前年比 (Spain Retail Sales y/y)

国：
スペイン
EUR, ユーロ
情報源：
国立統計研究所 (National Institute of Statistics)
3.8% 3.2%
4.2%
最後の発表 重要性 実際 予測
3.6%
3.8%
次の発表 実際 予測
スペインの小売売上高指数前年比は、報告月の自動車ディーラーを除くさまざまな種類および規模の小売店の調査に基づく小売商品の売上の前年同月と比較した月次指標を提供します。これは消費者の信頼水準と相関するため、消費者支出の非常に重要な指標です。小売売上指数の目的は、スペインの小売業者の本質的な特徴を示し、短期的な部門発展の評価のためのデータを提供することです。

データは、約12,000社の企業間での無作為層別サンプリングに基づいて収集されています。サンプリングに常に含まれている50人以上の従業員を雇用している会社を除いて、各層でランダムなサンプルが選択されます。自治体や都市によっては、人口が少ないため、代表的な小規模企業も包括的です。

関連データは、国立統計研究所の地域部門によって収集されています。企業は、郵便、インターネット、電話またはファックスで毎月のアンケートに回答します。

小売売上指数は、ベンチマーク期間を2015年に設定して、Laspeyresの集計式に従って計算されます。集約指数は、さまざまな基準期間に対する指数の短期間の総合的なダイナミクスを測定します。

最初にカレンダーに従って指数が調整され、次に季節的に調整されます。季節的変動によって、将来的に予想される各月、四半期または季節において同様の強度ダイナミクスを保存することができます。

予想を上回る値はユーロ相場にとってプラスであると見なされるべきで、低い値は通常マイナスと見なされます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"スペイン小売売上高前年比 (Spain Retail Sales y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
3.8%
3.2%
4.2%
9月 2025
4.2%
1.9%
4.5%
8月 2025
4.5%
3.4%
4.7%
7月 2025
4.7%
5.6%
6.2%
6月 2025
6.2%
3.9%
4.8%
5月 2025
4.8%
2.1%
4.0%
4月 2025
4.0%
2.9%
3.6%
3月 2025
3.6%
3.2%
3.6%
2月 2025
3.6%
3.0%
2.2%
1月 2025
2.2%
5.9%
4.0%
12月 2024
4.0%
1.8%
1.0%
11月 2024
1.0%
2.6%
3.5%
10月 2024
3.5%
2.1%
4.1%
9月 2024
4.1%
1.6%
2.3%
8月 2024
2.3%
0.8%
1.0%
7月 2024
1.0%
-0.2%
0.3%
6月 2024
0.3%
-0.1%
0.2%
5月 2024
0.2%
0.4%
0.3%
4月 2024
0.3%
-0.5%
0.6%
3月 2024
0.6%
0.9%
1.9%
2月 2024
1.9%
0.3%
1月 2024
0.3%
5.1%
5.2%
12月 2023
3.1%
5.2%
11月 2023
5.2%
1.1%
5.0%
10月 2023
5.0%
0.9%
6.5%
9月 2023
6.5%
0.8%
7.2%
8月 2023
7.2%
0.7%
7.3%
7月 2023
7.3%
0.6%
6.4%
6月 2023
6.4%
0.6%
6.0%
5月 2023
6.0%
0.6%
5.5%
4月 2023
5.5%
0.7%
9.5%
3月 2023
9.5%
0.7%
4.0%
2月 2023
4.0%
0.8%
5.5%
1月 2023
5.5%
0.9%
4.0%
12月 2022
4.0%
1.0%
-0.6%
11月 2022
-0.6%
1.1%
1.0%
10月 2022
1.0%
1.1%
0.1%
9月 2022
0.1%
1.1%
0.0%
8月 2022
0.0%
1.0%
-0.5%
7月 2022
-0.5%
1.0%
0.7%
6月 2022
1.0%
0.9%
1.4%
5月 2022
1.4%
0.9%
1.5%
4月 2022
1.5%
0.7%
-4.2%
3月 2022
-4.2%
0.1%
0.9%
2月 2022
0.9%
0.1%
4.0%
1月 2022
4.0%
-0.3%
-2.3%
12月 2021
-2.3%
-0.7%
4.9%
11月 2021
4.9%
-1.0%
-0.7%
10月 2021
-0.7%
-1.2%
-0.1%
9月 2021
-0.1%
-1.3%
-0.9%
