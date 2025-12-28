カレンダーセクション

スウェーデン住宅金融前年比 (Sweden Households Loans y/y)

国：
スウェーデン
SEK, スウェーデンクローナ
情報源：
スウェーデン統計局(SCB) (Statistics Sweden (SCB))
セクター
金銭
1500.0% 5.0%
4900.0%
最後の発表 重要性 実際 予測
5.0%
1500.0%
次の発表 実際 予測
スウェーデン住宅金融前年比は、報告月中の世帯への貸出額の前年同期と比較した変化を反映しています。指数値は、スウェーデン統計局によって発表され、月次金融市場統計の一部として利用可能です。

この指標は、国の金融機関および金融機関がスウェーデンの世帯に発行したすべてのローンを反映しています。2020年以降、統計には住宅金融機関およびAIF（代替投資ファンド）からのローンに関するデータも含まれます。

データは、信用目的(住宅ローン（発行されたすべてのローンの大部分を占めます）、消費者ローン、その他のローン)別に公開されています。

指数は、潜在的な小売売上高を評価するために使用されます。また、金利の変化を示し、消費者の気分を反映しています。指数の伸びは消費者支出の増加を示し、これは潜在的なインフレの進行と、国家経済の金融部門と信用部門におけるより高い活動を示唆します。ただし、家計債務の過度の増加は、経済の過熱を示している可能性があります。

一般的に、発行済みローンの伸びはスウェーデンのクローナ相場にプラスの影響を与えます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"スウェーデン住宅金融前年比 (Sweden Households Loans y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
1500.0%
5.0%
4900.0%
9月 2025
2.8%
-0.8%
2.7%
8月 2025
2.7%
5.0%
2.6%
7月 2025
4819881.0%
-0.8%
4866674.0%
6月 2025
-0.6%
2.6%
-0.5%
5月 2025
2.4%
2.5%
2.3%
4月 2025
2.3%
2.2%
2.1%
3月 2025
2.1%
2.2%
1.9%
2月 2025
1.9%
1.9%
1.8%
1月 2025
1.8%
1.9%
1.6%
12月 2024
1.6%
1.8%
1.6%
11月 2024
1.6%
1.4%
1.4%
10月 2024
1.3%
0.9%
1.1%
9月 2024
1.0%
0.8%
0.9%
8月 2024
0.9%
0.7%
0.7%
7月 2024
0.7%
0.7%
0.7%
6月 2024
0.7%
0.7%
0.7%
5月 2024
0.7%
0.6%
0.5%
4月 2024
0.5%
0.8%
0.6%
3月 2024
0.6%
0.5%
0.4%
2月 2024
0.4%
0.2%
0.4%
1月 2024
0.3%
0.4%
0.4%
12月 2023
0.4%
0.4%
0.5%
11月 2023
0.5%
0.7%
0.5%
10月 2023
0.6%
0.8%
0.6%
9月 2023
0.7%
0.5%
0.7%
8月 2023
0.7%
0.7%
0.9%
7月 2023
0.9%
0.9%
1.1%
6月 2023
1.1%
1.3%
1.5%
5月 2023
1.5%
1.7%
1.9%
4月 2023
1.9%
2.1%
2.3%
3月 2023
2.3%
2.6%
2.8%
2月 2023
2.8%
3.0%
3.2%
1月 2023
3.2%
3.3%
3.5%
12月 2022
3.5%
3.9%
4.1%
11月 2022
4.1%
4.3%
4.5%
10月 2022
4.5%
4.9%
5.1%
9月 2022
5.1%
5.4%
5.6%
8月 2022
5.6%
5.7%
5.9%
7月 2022
5.9%
6.0%
6.2%
6月 2022
6.2%
6.5%
6.5%
5月 2022
6.5%
6.8%
6.8%
4月 2022
6.8%
6.8%
6.8%
3月 2022
6.8%
7.0%
6.7%
2月 2022
6.9%
6.8%
6.7%
1月 2022
6.7%
6.8%
6.8%
12月 2021
6.8%
6.7%
6.6%
11月 2021
6.6%
6.7%
6.6%
10月 2021
6.6%
6.6%
6.5%
9月 2021
6.5%
6.6%
6.4%
