カレンダーセクション

経済指標カレンダー

オーストラリア消費者物価指数(CPI) (Australia Consumer Price Index (CPI))

国：
オーストラリア
AUD, 豪ドル
情報源：
オーストラリア統計局 (Australian Bureau of Statistics)
セクター
価格
N/D 126.2
3.2
最後の発表 重要性 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

オーストラリア消費者物価指数(CPI)は、基本期間(現在は2011/12に設定されている)に関連して消費者の視点から商品とサービスの価格の変化を測定します。基準年の指標ベンチマークは100に設定されています。したがって、指標値が110ポイントの場合、基準期間と比較して価格が10％上昇したことを意味します。

CPIは、大都市世帯の平均支出に基づく固定品目に含まれる商品およびサービスの価格の評価に基づいています。品目は、家計支出で大きな割合を占める商品とサービスのグループで構成されています。品目の内容は、8大都市からの8千世帯のサンプル調査に基づいて決定されます。バスケットの位置は、重量の有意性によってランク付けされます。品目は、現在11のグループ(食品や非アルコール飲料、健康、衣類、履物など)で構成されています。これは、33のサブグループ(例えば、果物と野菜、履物、医療と歯科サービス)と87の支出クラス(果物、ビール、歯科医療など)に分かれています。

小売価格に関するデータは、様々な店舗(スーパーマーケット、ホテル、店舗、自動車販売会社、サービス業企業)とオンラインストアから収集されます。CPI計算の価格にはすべての税金が含まれます。

この指数は、政府と経済学者がオーストラリア経済のインフレを推計する際に使用されます。消費者物価上昇率は、国の経済・金融システムの発展に影響を及ぼす重要な要素です。また、オーストラリア準備銀行は、金利決定を採用する際に消費者物価指数の行動を分析します。したがって、指数の伸びは豪ドル相場にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"オーストラリア消費者物価指数(CPI) (Australia Consumer Price Index (CPI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
4 Q 2025
N/D
126.2
3.2
3 Q 2025
3.2
0.6
2.1
2 Q 2025
2.1
1.1
2.4
1 Q 2025
2.4
139.6
2.4
4 Q 2024
139.4
139.7
139.1
3 Q 2024
139.1
140.2
138.8
2 Q 2024
138.8
138.4
137.4
1 Q 2024
137.4
137.3
136.1
4 Q 2023
136.1
134.0
135.3
3 Q 2023
135.3
133.0
133.7
2 Q 2023
133.7
134.9
132.6
1 Q 2023
132.6
133.1
130.8
4 Q 2022
130.8
130.6
128.4
3 Q 2022
128.4
128.2
126.1
2 Q 2022
126.1
122.2
123.9
1 Q 2022
123.9
120.0
121.3
4 Q 2021
121.3
119.3
119.7
3 Q 2021
119.7
118.8
118.8
2 Q 2021
118.8
119.1
117.9
1 Q 2021
117.9
116.0
117.2
4 Q 2020
117.2
116.6
116.2
3 Q 2020
116.2
114.8
114.4
2 Q 2020
114.4
116.9
116.6
1 Q 2020
116.6
116.3
116.2
4 Q 2019
116.2
115.7
115.4
3 Q 2019
115.4
115.1
114.8
2 Q 2019
114.8
113.8
114.1
1 Q 2019
114.1
114.4
114.1
4 Q 2018
114.1
113.9
113.5
3 Q 2018
113.5
113.2
113.0
2 Q 2018
113.0
112.8
112.6
1 Q 2018
112.6
112.4
112.1
4 Q 2017
112.1
111.6
111.4
3 Q 2017
111.4
110.7
2 Q 2017
110.7
110.5
1 Q 2017
110.5
110.0
4 Q 2016
110.0
109.4
3 Q 2016
109.4
108.6
2 Q 2016
108.6
108.2
1 Q 2016
108.2
108.4
4 Q 2015
108.4
108.0
3 Q 2015
108.0
107.5
2 Q 2015
107.5
106.8
1 Q 2015
106.8
106.6
4 Q 2014
106.6
106.4
3 Q 2014
106.4
105.9
2 Q 2014
105.9
105.4
1 Q 2014
105.4
104.8
4 Q 2013
104.8
104.0
3 Q 2013
104.0
102.8
12
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード