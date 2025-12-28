経済指標カレンダー
スウェーデン製造業信頼感 (Sweden Manufacturing Confidence)
|低
|103.8
|
100.8
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
スウェーデンの製造業信頼度指数は、現在の経済状況に関する国内製造会社の楽観論を反映しています。指数は、国立経済研究所（NIER）が実施するオンライン調査を通じて、一般的なビジネストレンド調査の一環として毎月計算されます。当初、この調査には製造部門のみが含まれていましたが、現在、スウェーデン経済のほぼ全部門が含まれています。
国立研究所は、スウェーデン製造会社の管理職者に月次インタビューをおこないます。サンプルには、少なくとも100人の従業員がいる企業が含まれています。回答者からすべてのデータを収集するには、約3週間かかります。
特定の会社からの回答の重みは、付加価値の量によって決定される生産量に依存します。他の業界では、企業には従業員数に基づく重みが割り当てられています。これらの重みは、更新されたサンプルに従って毎年更新されます。加重回答は要約され、あたかもすべての製造部門企業が調査に参加したかのように推定されます。
企業は、注文、完成品の在庫、予想される生産量、雇用の観点から現在の状況を評価します。調査は本質的に定性的です。これは、回答者が絶対的な数値を提供するのではなく、状況をより良く、より悪く、または変化なしとして評価することを意味します。
製造信頼指数は、ビジネス環境と国の経済の一般的な状態を特徴付ける主要な指標の1つです。100を超える値は、スウェーデンのビジネス環境におけるビジネス状況と前向きな感情の改善を示します。これはスウェーデンクローナにとってプラスと見なすことができます。100を下回る指数値は、ビジネス状況の悪化を意味します。
直近値:
実際のデータ
予想値
"スウェーデン製造業信頼感 (Sweden Manufacturing Confidence)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用