生産者物価指数(PPI)前月比は、報告された月の南アフリカの生産者の見通しからの商品販売価格の前月と比較した平均変化を反映しています。この指数は、価格の変化を生産者の観点から示しています。その値は、製品の売上高に直接関連するVATや類似の税金を含まない基本価格を使用して計算されます。実際の価格変動を反映するために、実際の取引量が計算に使用されます。

この指標は、南アフリカ統計局が最終製品、中間工業製品、電気と水、鉱業と農業の価格に関するデータを収集する月次調査に基づいて計算されます。計算に参加するすべての製品には、個別の重みが与えられます。指数は特定の参照期間の価格に相対して計算されます。このバージョンでは、指数は前月と比較した変化率を測定します。

PPIは、製品が小売市場に出現する前に、生産レベルでの価格変動を記録します。これによって、消費者レベルでの価格のさらなる変化を予測することができます。PPIは、インフレ圧力の先行指標として用いられています。そのデータは、金融政策の準備に使用されます。

指標の伸びは、ZAR相場にプラスの影響を与える可能性があります。

