マークイットサービスPMIは、指定された月のユーロ圏のサービス部門におけるビジネス状況の変化を示す指標です。この指標は、サービス部門の民間企業で働く購買管理者の月次調査に基づいています。

購買担当者は多くの場合企業のサービス活動に先んじているため、他の従業員より前の市況の変化を追跡することができます。購買担当者は、そのような変更に最初に気付きます。調査のサンプルは、全国の大企業の最大可能数をカバーするように選択されています。

購買担当者はアンケートに記入し、作業の主なパラメータを特定します。

景気指数

新規注文

延滞

生産されたサービスについて受け取った価格

支払った価格（生産工程で購入した資材、サービス、財）

雇用

近い将来の景気の見通し

調査参加者は、数字が増加したか、減少したか、または変化していないかを相対的に推定します。個々のサブインデックスは、これらの回答に基づいて計算されます。これらのサブインデックスは、インフレ、雇用及び経済活動の他の重要な指標を特徴付けます。

この指数は季節調整されています。調査された企業には個別の重みが与えられます。50を超える指数値は、ほとんどの回答者が現在のビジネス条件を積極的に特徴付けていることを示しています。50を下回る指数値は、ビジネス状況の悪化を意味します。

サービス部門PMIは、エコノミストが注目している最も人気のある指標の1つで、サービス業全体を対象とした運用情報を提供します。これは、サービス部門の活動とユーロ圏のインフレの先行指標と解釈されます。サービスPMのI成長は好調な市場環境の兆候であり、ユーロに対してプラスと見なすことができます。

直近値: