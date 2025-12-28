カレンダーセクション

ドイツ消費者物価指数(CPI)前月比 (Germany Consumer Price Index (CPI) m/m)

国：
ドイツ
EUR, ユーロ
情報源：
ドイツ連邦統計局 (Federal Statistical Office of Germany)
-0.2% -0.2%
-0.2%
最後の発表 重要性 実際 予測
0.3%
-0.2%
次の発表 実際 予測
ドイツの消費者物価指数(CPI)は、食料品、自動車、修理や賃貸料など、個人の世帯および外国人観光客がドイツで消費するすべての商品やサービスの平均価格動向を測定します。この指数は、インフレ、実質経済成長、賃金交渉、国民経済計算定(national accounts)のデフレの査定において中心的な役割を果たします。

この計算は、最高レベルで600種類の商品品目に基づいています。これは5年間一定であり、価格担当者はより頻繁に選択されます。毎月、インターネット価格の場合と同様に、30万以上の個別価格が手動で(部分的にはローカルに、部分的には中央的に)収集されます。600種類の商品のそれぞれは、約6万人の消費者の支出分担率によって加重され、平均値に換算されます。

指数の変動は、変動率として計算されます。この指数は消費者の視点から見た一般的な価格変動率と解釈することができ、次の式に従って計算されます。
(100 * 新しい指数レベル / 古い指数レベル) - 100

消費者物価指数前月比は、基準月の前月に対する価格の変動率を反映しています。

消費者物価指数はインフレと通貨の安定性を測定するための重要なツールであり、賃金交渉の目安として機能し、GDPの計算に含まれています。指数値が上昇すると、通常通貨にプラスの効果がもたらされます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"ドイツ消費者物価指数(CPI)前月比 (Germany Consumer Price Index (CPI) m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
-0.2%
-0.2%
-0.2%
11月 2025 予備的
-0.2%
0.3%
0.3%
10月 2025
0.3%
0.3%
0.3%
10月 2025 予備的
0.3%
0.3%
0.2%
9月 2025
0.2%
0.1%
8月 2025
0.1%
0.1%
0.1%
8月 2025 予備的
0.1%
0.4%
0.3%
7月 2025
0.3%
0.3%
0.3%
7月 2025 予備的
0.3%
-0.1%
0.0%
6月 2025
0.0%
0.0%
0.0%
6月 2025 予備的
0.0%
0.0%
0.1%
5月 2025
0.1%
0.1%
0.1%
5月 2025 予備的
0.1%
0.4%
0.4%
4月 2025
0.4%
0.4%
0.4%
4月 2025 予備的
0.4%
0.2%
0.3%
3月 2025
0.3%
0.3%
0.3%
3月 2025 予備的
0.3%
0.0%
0.4%
2月 2025
0.4%
0.4%
0.4%
2月 2025 予備的
0.4%
-0.1%
-0.2%
1月 2025
-0.2%
-0.2%
-0.2%
1月 2025 予備的
-0.2%
0.1%
0.4%
12月 2024
0.4%
0.4%
0.4%
12月 2024 予備的
0.4%
0.2%
-0.2%
11月 2024
-0.2%
-0.2%
-0.2%
11月 2024 予備的
-0.2%
0.1%
0.4%
10月 2024
0.4%
0.4%
0.4%
10月 2024 予備的
0.4%
0.0%
0.0%
9月 2024
0.0%
0.0%
0.0%
9月 2024 予備的
0.0%
-0.3%
-0.1%
8月 2024
-0.1%
-0.1%
-0.1%
8月 2024 予備的
-0.1%
0.4%
0.3%
7月 2024
0.3%
0.3%
0.3%
7月 2024 予備的
0.3%
0.0%
0.1%
6月 2024
0.1%
0.1%
0.1%
6月 2024 予備的
0.1%
0.1%
0.1%
5月 2024
0.1%
0.1%
0.1%
5月 2024 予備的
0.1%
0.3%
0.5%
4月 2024
0.5%
0.5%
0.5%
4月 2024 予備的
0.5%
0.2%
0.4%
3月 2024
0.4%
0.4%
0.4%
3月 2024 予備的
0.4%
0.3%
0.4%
2月 2024
0.4%
0.4%
0.4%
2月 2024 予備的
0.4%
0.1%
0.2%
1月 2024
0.2%
0.2%
0.2%
1月 2024 予備的
0.2%
0.3%
0.1%
12月 2023
0.1%
0.1%
0.1%
12月 2023 予備的
0.1%
-0.2%
-0.4%
11月 2023
-0.4%
-0.4%
-0.4%
11月 2023 予備的
-0.4%
-0.1%
0.0%
10月 2023
0.0%
0.0%
0.0%
