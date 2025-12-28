エネルギー情報局（EIA）の石油在庫変動は米国の原油需要の短期予測を可能にする精製石油製品に対する米国の需要の間接的に特徴付けます。灯油とは、石油製品または石油製品から軽質分を分離した後に残るものです。燃料油は、建物の暖房や電気の発電に使用されます。また、いくつかの燃料油の種類は、中圧バーナの工業用燃料として使用されています。

この指標は、米国エネルギー省のエネルギー情報管理局の週報に掲載されています。

EIAは、この報告書をWPSR（Weekly Petroleum Status Report、週刊石油状況報告）に原油や主要石油製品の供給、在庫、価格に関する他の情報とともに掲載します。これは、製造業者、報道機関、政策立案者、消費者及びアナリスト、ならびに州及び地方自治体が使用するエネルギー産業に関する最新情報の信頼できる情報源です。報告書のデータは、米国及び米国の大都市における原油及び石油製品の供給と配置を記述しています。

暖房石油備蓄量の変化は季節によって変わります。例えば暖房油の消費は、建物を暖房する必要がある冬に増えます。これが、指標が単独ではほとんど解釈されない理由です。指標は、原油相場への直接的な影響をほとんど持たず、より重要な他の石油市場指標と併せて解釈されます。

