EIA米国暖房石油備蓄量の変化 (EIA United States Heating Oil Stocks Change)

国：
米国
USD, 米ドル
情報源：
米国大統領エネルギー情報管理 (U.S. Energy Information Administration)
N/D -0.051 M
0.267 M
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
エネルギー情報局（EIA）の石油在庫変動は米国の原油需要の短期予測を可能にする精製石油製品に対する米国の需要の間接的に特徴付けます。灯油とは、石油製品または石油製品から軽質分を分離した後に残るものです。燃料油は、建物の暖房や電気の発電に使用されます。また、いくつかの燃料油の種類は、中圧バーナの工業用燃料として使用されています。

この指標は、米国エネルギー省のエネルギー情報管理局の週報に掲載されています。

EIAは、この報告書をWPSR（Weekly Petroleum Status Report、週刊石油状況報告）に原油や主要石油製品の供給、在庫、価格に関する他の情報とともに掲載します。これは、製造業者、報道機関、政策立案者、消費者及びアナリスト、ならびに州及び地方自治体が使用するエネルギー産業に関する最新情報の信頼できる情報源です。報告書のデータは、米国及び米国の大都市における原油及び石油製品の供給と配置を記述しています。

暖房石油備蓄量の変化は季節によって変わります。例えば暖房油の消費は、建物を暖房する必要がある冬に増えます。これが、指標が単独ではほとんど解釈されない理由です。指標は、原油相場への直接的な影響をほとんど持たず、より重要な他の石油市場指標と併せて解釈されます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"EIA米国暖房石油備蓄量の変化 (EIA United States Heating Oil Stocks Change)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
19 12月 2025
N/D
-0.051 M
0.267 M
12 12月 2025
0.267 M
0.044 M
0.442 M
5 12月 2025
0.442 M
-0.051 M
-0.293 M
28 11月 2025
-0.293 M
0.021 M
0.057 M
21 11月 2025
0.057 M
-0.209 M
-0.494 M
14 11月 2025
-0.494 M
-0.092 M
0.055 M
7 11月 2025
0.055 M
0.118 M
-0.036 M
31 10月 2025
-0.036 M
0.020 M
0.049 M
24 10月 2025
0.049 M
-0.172 M
0.088 M
17 10月 2025
0.088 M
0.113 M
-0.519 M
10 10月 2025
-0.519 M
-0.134 M
-0.060 M
3 10月 2025
-0.060 M
-0.122 M
0.187 M
26 9月 2025
0.187 M
-0.850 M
-0.189 M
19 9月 2025
-0.189 M
0.073 M
0.670 M
12 9月 2025
0.670 M
-0.581 M
0.266 M
5 9月 2025
0.266 M
-0.116 M
0.557 M
29 8月 2025
0.557 M
0.762 M
0.102 M
22 8月 2025
0.102 M
0.076 M
-0.503 M
15 8月 2025
-0.503 M
-0.186 M
0.827 M
8 8月 2025
0.827 M
-0.517 M
-0.456 M
1 8月 2025
-0.456 M
0.061 M
0.739 M
25 7月 2025
0.739 M
0.608 M
0.003 M
18 7月 2025
0.003 M
0.064 M
-0.846 M
11 7月 2025
-0.846 M
0.169 M
0.603 M
4 7月 2025
0.603 M
0.018 M
-0.202 M
27 6月 2025
-0.202 M
-0.240 M
-0.716 M
20 6月 2025
-0.716 M
0.154 M
0.152 M
13 6月 2025
0.152 M
0.019 M
0.487 M
6 6月 2025
0.487 M
0.086 M
-0.282 M
30 5月 2025
-0.282 M
-0.009 M
-0.006 M
23 5月 2025
-0.006 M
0.017 M
-0.348 M
16 5月 2025
-0.348 M
0.020 M
0.292 M
9 5月 2025
0.292 M
-0.020 M
0.123 M
2 5月 2025
0.123 M
-0.055 M
0.252 M
25 4月 2025
0.252 M
-0.022 M
-0.021 M
18 4月 2025
-0.021 M
0.056 M
0.019 M
11 4月 2025
0.019 M
-0.161 M
-0.020 M
4 4月 2025
-0.020 M
0.100 M
0.209 M
28 3月 2025
0.209 M
-0.062 M
-0.035 M
21 3月 2025
-0.035 M
-0.159 M
0.008 M
14 3月 2025
0.008 M
0.134 M
-0.183 M
7 3月 2025
-0.183 M
0.130 M
-0.067 M
28 2月 2025
-0.067 M
-0.090 M
0.134 M
21 2月 2025
0.134 M
0.047 M
-0.343 M
14 2月 2025
-0.343 M
0.058 M
0.159 M
7 2月 2025
0.159 M
-0.170 M
0.373 M
31 1月 2025
0.373 M
0.106 M
0.128 M
24 1月 2025
0.128 M
-0.872 M
0.068 M
17 1月 2025
0.068 M
-0.555 M
0.646 M
10 1月 2025
0.646 M
0.349 M
-0.632 M
12345678...11
