ミシガン大学の消費者期待は、米国の消費者が今後12ヶ月間の財政経済見通しをどのように推定しているかを示します。指数は、少なくとも500米国の世帯の電話調査に基づいて毎月計算され、ミシガン大学はこれを含む5つの異なる指数を計算します。

回答者は、次の質問について意見を表明するために世論調査されます。

回答者が家族の財務状況が今後1年で改善すると思うか悪化すると思うか

今後12カ月のビジネス状況が改善するか悪化するか

- 回答者が失業や不況の安定や成長を期待するかどうか

これらの質問に対する答えは、負の値の割合が正の値から差し引かれ、100が結果の値に加算されることによって計算されます。得られた値を合計し、4.1134（ベンチマーク値）で除算し、それに2（サンプル組成の補正定数）を加算します。

ミシガン大学の消費者期待指数は、今後数年間、米国の世帯がどのように生活を計画しているかを評価します。米国商務省の経済分析局は、この指数を先行指標の指数に含めています。これは、この指数の代表性と重要性を裏付けるものです。

より低い指数値は、現在の状況が悪いことの結果であり、将来の消費者活動の減少を予測します。人々の支出が減って貯蓄が増加して、経済で積極的にお金が使われないことになります。より高い指数値は、人々が経済の健全性に自信を持ち、消費者の活動が保存されることを示唆しています。これは、ドルの相場にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値: