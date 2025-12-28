経済指標カレンダー
ミシガン大学の米国消費者期待指数 (University of Michigan United States Consumer Expectations)
|中
|54.6
|55.0
|
55.0
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|52.6
|
54.6
|次の発表
|実際
|予測
|
前
ミシガン大学の消費者期待は、米国の消費者が今後12ヶ月間の財政経済見通しをどのように推定しているかを示します。指数は、少なくとも500米国の世帯の電話調査に基づいて毎月計算され、ミシガン大学はこれを含む5つの異なる指数を計算します。
回答者は、次の質問について意見を表明するために世論調査されます。
- 回答者が家族の財務状況が今後1年で改善すると思うか悪化すると思うか
- 今後12カ月のビジネス状況が改善するか悪化するか
- - 回答者が失業や不況の安定や成長を期待するかどうか
これらの質問に対する答えは、負の値の割合が正の値から差し引かれ、100が結果の値に加算されることによって計算されます。得られた値を合計し、4.1134（ベンチマーク値）で除算し、それに2（サンプル組成の補正定数）を加算します。
ミシガン大学の消費者期待指数は、今後数年間、米国の世帯がどのように生活を計画しているかを評価します。米国商務省の経済分析局は、この指数を先行指標の指数に含めています。これは、この指数の代表性と重要性を裏付けるものです。
より低い指数値は、現在の状況が悪いことの結果であり、将来の消費者活動の減少を予測します。人々の支出が減って貯蓄が増加して、経済で積極的にお金が使われないことになります。より高い指数値は、人々が経済の健全性に自信を持ち、消費者の活動が保存されることを示唆しています。これは、ドルの相場にプラスの影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ミシガン大学の米国消費者期待指数 (University of Michigan United States Consumer Expectations)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
