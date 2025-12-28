経済指標カレンダー
韓国消費者信頼感 (South Korea Consumer Confidence)
国：
韓国
KRW, 大韓民国ウォン
情報源：
セクター
消費者
|低
|109.9
|108.4
|
112.4
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|107.9
|
109.9
|次の発表
|実際
|予測
|
前
消費者信頼感指数は、経済活動に関する個人の期待を反映するものです。それは世帯の月次調査に基づいて計算され、消費者の意見には韓国の一般的な経済情勢、回答者自身の財政状態、ならびに貯蓄と支出の意図が含まれます。調査参加者は、過去12ヶ月間の傾向と今後12ヶ月間の見通しを評価します。韓国経済の短期的な見通しは、消費者信頼感指数に基づいて測定することができます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"韓国消費者信頼感 (South Korea Consumer Confidence)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
12月 2025
109.9
108.4
112.4
11月 2025
112.4
105.7
109.8
10月 2025
109.8
109.7
110.1
9月 2025
110.1
112.2
111.4
8月 2025
111.4
111.5
110.8
7月 2025
110.8
107.4
108.7
6月 2025
108.7
100.4
101.8
5月 2025
101.8
96.4
93.8
4月 2025
93.8
92.0
93.4
3月 2025
93.4
93.8
95.2
2月 2025
95.2
92.7
91.2
1月 2025
91.2
89.9
88.2
12月 2024
88.4
100.8
100.7
11月 2024
100.7
101.8
101.7
10月 2024
101.7
97.0
100.0
9月 2024
100.0
95.4
100.8
8月 2024
100.8
105.7
103.6
7月 2024
103.6
102.3
100.9
6月 2024
100.9
97.2
98.4
5月 2024
98.4
101.2
100.7
4月 2024
100.7
99.3
100.7
3月 2024
100.7
100.4
101.9
2月 2024
101.9
102.2
101.6
1月 2024
101.6
100.8
99.7
12月 2023
99.5
97.5
97.2
11月 2023
97.2
98.8
98.1
10月 2023
98.1
101.3
99.7
9月 2023
99.7
103.1
103.1
8月 2023
103.1
101.9
103.2
7月 2023
103.2
99.2
100.7
6月 2023
100.7
96.4
98.0
5月 2023
98.0
93.4
95.1
4月 2023
95.1
90.9
92.0
3月 2023
92.0
90.3
90.2
2月 2023
90.2
90.1
90.7
1月 2023
90.7
88.0
90.2
12月 2022
89.9
87.4
86.5
11月 2022
86.5
89.9
88.8
10月 2022
88.8
89.9
91.4
9月 2022
91.4
87.2
88.8
8月 2022
88.8
91.0
86.0
7月 2022
86.0
99.3
96.4
6月 2022
96.4
103.1
102.6
5月 2022
102.6
103.4
103.8
4月 2022
103.8
103.0
103.2
3月 2022
103.2
103.6
103.1
2月 2022
103.1
104.1
104.4
1月 2022
104.4
105.7
103.8
12月 2021
103.9
107.1
107.6
11月 2021
107.6
105.2
106.8
