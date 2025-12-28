カレンダーセクション

経済指標カレンダー

スウェーデン国内総生産(GDP)前期比 (Sweden Gross Domestic Product (GDP) q/q)

国：
スウェーデン
SEK, スウェーデンクローナ
情報源：
スウェーデン統計局(SCB) (Statistics Sweden (SCB))
セクター
GDP
1.1% 1.1%
1.1%
最後の発表 重要性 実際 予測
0.8%
1.1%
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

スウェーデン国内総生産(GDP)前期比は、前四半期に比較した指定された四半期にスウェーデンで生産されたすべての財・サービスの金額を反映しています。この指標バリアントは季節調整されています。指標はスウェーデン統計局の別の部門によって計算され、国の国民経済計算の一部です。通常、GDP前期比は、報告されている四半期の終了後60日で公開されます。

スウェーデンのGDPは、支出と生産アプローチを適用して計算されます。最初のアプローチに従って、レポート期間中に国内で生産されたすべての最終財およびサービスの総支出が計算されます。まず、個々のコンポーネントの支出が計算され、それらがGDPの集計に追加されます。生産アプローチでは、GDPは追加された集計値に基づいて計算されます。これらの2つのアプローチで得られる値は異なる可能性があるため（差は最大0.9パーセントポイントになる可能性があります）、専門家のグループがコンポーネントの追加分析を行い、最終GDPの計算のバランスをとります。

GDP計算の生産アプローチでは、付加価値を計算するために、製造原価の合計から中間原価が差し引かれます。支出は、デフレーターが適用される現在の価格に基づいて決定されます。

支出アプローチは、経済内のすべての最終支出の合計です。これには、最終消費支出、総資本形成、財及びサービスの純輸出が含まれます。

GDPは、国家経済国家の主な指標であり、国の発展レベルの重要な指標です。GDPの増加はスウェーデンクローナにとってプラスと見なすことができます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"スウェーデン国内総生産(GDP)前期比 (Sweden Gross Domestic Product (GDP) q/q)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
3 Q 2025
1.1%
1.1%
1.1%
3 Q 2025 予備的
1.1%
0.0%
0.1%
2 Q 2025
0.5%
0.1%
0.1%
2 Q 2025 予備的
0.1%
0.1%
0.0%
1 Q 2025
-0.2%
0.0%
0.0%
1 Q 2025 予備的
0.0%
0.3%
0.2%
4 Q 2024
0.8%
0.2%
0.2%
4 Q 2024 予備的
0.2%
0.1%
-0.1%
3 Q 2024
0.3%
-0.1%
-0.1%
3 Q 2024 予備的
-0.1%
0.0%
-0.8%
2 Q 2024
-0.3%
-0.8%
-0.8%
2 Q 2024 予備的
-0.8%
0.3%
-0.1%
1 Q 2024
0.7%
-0.1%
-0.1%
1 Q 2024 予備的
-0.1%
-0.1%
0.1%
4 Q 2023
-0.1%
0.1%
0.1%
4 Q 2023 予備的
0.1%
0.0%
0.0%
3 Q 2023
-0.3%
0.0%
0.0%
3 Q 2023 予備的
0.0%
0.1%
-1.5%
2 Q 2023
-0.8%
-1.5%
-1.5%
2 Q 2023 予備的
-1.5%
0.0%
0.2%
1 Q 2023
0.6%
0.2%
0.2%
1 Q 2023 予備的
0.2%
0.1%
-0.6%
4 Q 2022
-0.9%
-0.6%
-0.6%
4 Q 2022 予備的
-0.6%
-0.8%
0.7%
3 Q 2022
0.6%
0.7%
0.7%
3 Q 2022 予備的
0.7%
0.1%
1.4%
2 Q 2022
0.9%
1.4%
1.4%
2 Q 2022 予備的
1.4%
0.1%
-0.4%
1 Q 2022
-0.8%
-0.4%
-0.4%
1 Q 2022 予備的
-0.4%
0.2%
1.4%
4 Q 2021
1.1%
1.4%
1.4%
4 Q 2021 予備的
1.4%
-0.1%
1.8%
3 Q 2021
2.0%
1.8%
1.8%
3 Q 2021 予備的
1.8%
0.0%
0.9%
2 Q 2021
0.9%
0.9%
0.9%
2 Q 2021 予備的
0.9%
-0.1%
1.1%
1 Q 2021
0.8%
1.1%
1.1%
1 Q 2021 予備的
1.1%
-0.9%
0.5%
4 Q 2020
-0.2%
0.5%
0.5%
4 Q 2020 予備的
0.5%
3.9%
4.3%
3 Q 2020
4.9%
4.3%
4.3%
3 Q 2020 予備的
4.3%
-9.1%
-8.6%
2 Q 2020
-8.3%
-8.6%
-8.6%
2 Q 2020 予備的
-8.6%
0.2%
-0.3%
1 Q 2020
0.1%
-0.3%
-0.3%
1 Q 2020 予備的
-0.3%
-0.8%
0.1%
4 Q 2019
0.2%
0.0%
0.4%
3 Q 2019
0.3%
0.2%
2 Q 2019
0.1%
-0.1%
2 Q 2019 予備的
-0.1%
0.6%
12
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード