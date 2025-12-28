カナダの新住宅価格指数x(NHPI)は、前月に比べて新築住宅の販売価格の変化を測定したものです。2つの連続した期間の間、各家に関する詳細な仕様は同じでなければなりません（つまり、2つの連続したデータ系列の間で状態が変化した住宅ユニットは除外されます）。

この指数は、建設会社の月次調査の結果に基づいて計算されています。調査範囲には、一軒家とタウンハウスが含まれています。この調査では、土地や構造物のコンポーネントだけでなく、家全体の価格も収集されます。住宅価格には、該当する場合、州の付加価値税が含まれます。但し、連邦財及びサービス税及び統一された販売税は除外されています。

読みは、消費者物価指数のいくつかの要素の計算に使われます。カナダのマクロ経済勘定システムは、国家住宅ストックの価値を下げるためにNHPIを使用しています。

この指標は、不動産業界にとって、再販市場と比較して特に興味深いものです。提示された情報は、地理的な基盤（カナダのすべての州を示す27の首都圏）で厳密に構成されており、需要と供給の変化に敏感です。この指数は、再販住宅市場の先行指標とみなされます（再販のために購入されたアパートは、コンストラクターが提供するよりも高い価格で流通市場で利用可能になります）。

指数の伸びは、不動産市場の活動レベルの上昇を示します。それはCAD見積もりに積極的に影響する可能性があります。

直近値: