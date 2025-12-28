カレンダーセクション

カナダ新規住宅価格指数前月比 (Canada New Housing Price Index m/m)

国：
カナダ
CAD, カナダドル
情報源：
カナダ統計局 (Statistics Canada)
セクター
ハウジング
0.0% -0.2%
-0.4%
最後の発表 重要性 実際 予測
-0.2%
0.0%
次の発表 実際 予測
カナダの新住宅価格指数x(NHPI)は、前月に比べて新築住宅の販売価格の変化を測定したものです。2つの連続した期間の間、各家に関する詳細な仕様は同じでなければなりません（つまり、2つの連続したデータ系列の間で状態が変化した住宅ユニットは除外されます）。

この指数は、建設会社の月次調査の結果に基づいて計算されています。調査範囲には、一軒家とタウンハウスが含まれています。この調査では、土地や構造物のコンポーネントだけでなく、家全体の価格も収集されます。住宅価格には、該当する場合、州の付加価値税が含まれます。但し、連邦財及びサービス税及び統一された販売税は除外されています。

読みは、消費者物価指数のいくつかの要素の計算に使われます。カナダのマクロ経済勘定システムは、国家住宅ストックの価値を下げるためにNHPIを使用しています。

この指標は、不動産業界にとって、再販市場と比較して特に興味深いものです。提示された情報は、地理的な基盤（カナダのすべての州を示す27の首都圏）で厳密に構成されており、需要と供給の変化に敏感です。この指数は、再販住宅市場の先行指標とみなされます（再販のために購入されたアパートは、コンストラクターが提供するよりも高い価格で流通市場で利用可能になります）。

指数の伸びは、不動産市場の活動レベルの上昇を示します。それはCAD見積もりに積極的に影響する可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"カナダ新規住宅価格指数前月比 (Canada New Housing Price Index m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
0.0%
-0.2%
-0.4%
10月 2025
-0.4%
-0.2%
-0.2%
9月 2025
-0.2%
0.0%
-0.3%
8月 2025
-0.3%
0.0%
-0.1%
7月 2025
-0.1%
0.0%
-0.2%
6月 2025
-0.2%
0.0%
-0.2%
5月 2025
-0.2%
-0.2%
-0.4%
4月 2025
-0.4%
0.0%
0.0%
3月 2025
0.0%
0.0%
0.1%
2月 2025
0.1%
0.0%
-0.1%
1月 2025
-0.1%
0.0%
-0.1%
12月 2024
-0.1%
0.0%
0.1%
11月 2024
0.1%
-0.1%
-0.4%
10月 2024
-0.4%
0.1%
0.0%
9月 2024
0.0%
0.0%
0.0%
8月 2024
0.0%
0.0%
0.2%
7月 2024
0.2%
0.0%
-0.2%
6月 2024
-0.2%
0.2%
0.2%
5月 2024
0.2%
0.0%
0.2%
4月 2024
0.2%
0.0%
0.0%
3月 2024
0.0%
0.0%
0.1%
2月 2024
0.1%
-0.1%
-0.1%
1月 2024
-0.1%
-0.1%
0.0%
12月 2023
0.0%
-0.1%
-0.2%
11月 2023
-0.2%
-0.1%
0.0%
10月 2023
0.0%
-0.1%
-0.2%
9月 2023
-0.2%
0.0%
0.1%
8月 2023
0.1%
0.0%
-0.1%
7月 2023
-0.1%
0.1%
0.1%
6月 2023
0.1%
0.0%
0.1%
5月 2023
0.1%
0.0%
-0.1%
4月 2023
-0.1%
-0.1%
0.0%
3月 2023
0.0%
-0.2%
-0.2%
2月 2023
-0.2%
-0.1%
-0.2%
1月 2023
-0.2%
-0.1%
0.0%
12月 2022
0.0%
-0.2%
-0.2%
11月 2022
-0.2%
-0.2%
-0.2%
10月 2022
-0.2%
0.0%
-0.1%
9月 2022
-0.1%
0.1%
0.1%
8月 2022
0.1%
0.2%
0.1%
7月 2022
0.1%
0.4%
0.2%
6月 2022
0.2%
0.4%
0.5%
5月 2022
0.5%
0.8%
0.3%
4月 2022
0.3%
1.2%
1.2%
3月 2022
1.2%
0.7%
1.1%
2月 2022
1.1%
0.3%
0.9%
1月 2022
0.9%
0.5%
0.2%
12月 2021
0.2%
1.2%
0.8%
11月 2021
0.8%
1.4%
0.9%
10月 2021
0.9%
0.6%
0.4%
