経済指標カレンダー
中国工業利益年初来前年比 (China Industrial Profit Year to Date y/y)
国：
中国
CNY, 中国元
セクター
ビジネス
|低
|0.1%
|
1.9%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
工業利益YTD前年比は、今年の1月1日からの中国のサービス部門企業の収入から支出を差し引いた値の前年と比較した変化率を反映しています。予想よりも高い値は人民元相場にプラスに影響することがあります。
直近値:
実際のデータ
"中国工業利益年初来前年比 (China Industrial Profit Year to Date y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
0.1%
1.9%
10月 2025
1.9%
3.2%
9月 2025
3.2%
0.9%
8月 2025
0.9%
-1.7%
7月 2025
-1.7%
-1.8%
6月 2025
-1.8%
-1.1%
5月 2025
-1.1%
1.4%
4月 2025
1.4%
0.8%
3月 2025
0.8%
-0.3%
2月 2025
-0.3%
-3.3%
12月 2024
-3.3%
-4.7%
11月 2024
-4.7%
-4.3%
10月 2024
-4.3%
-3.5%
9月 2024
-3.5%
0.5%
8月 2024
0.5%
3.6%
7月 2024
3.6%
3.5%
6月 2024
3.5%
3.4%
5月 2024
3.4%
4.3%
4月 2024
4.3%
4.3%
3月 2024
4.3%
10.2%
2月 2024
10.2%
-2.3%
12月 2023
-2.3%
-4.4%
11月 2023
-4.4%
-7.8%
10月 2023
-7.8%
-9.0%
9月 2023
-9.0%
-11.7%
8月 2023
-11.7%
-15.5%
7月 2023
-15.5%
-16.8%
6月 2023
-16.8%
-18.8%
5月 2023
-18.8%
-20.6%
4月 2023
-20.6%
-21.4%
3月 2023
-21.4%
-22.9%
2月 2023
-22.9%
-4.0%
12月 2022
-4.0%
-3.6%
11月 2022
-3.6%
-3.0%
10月 2022
-3.0%
-2.3%
9月 2022
-2.3%
-2.1%
8月 2022
-2.1%
-1.1%
7月 2022
-1.1%
1.0%
6月 2022
1.0%
1.0%
5月 2022
1.0%
3.5%
4月 2022
3.5%
8.5%
3月 2022
8.5%
5.0%
2月 2022
5.0%
34.3%
12月 2021
34.3%
38.0%
11月 2021
38.0%
42.2%
10月 2021
42.2%
44.7%
9月 2021
44.7%
49.5%
8月 2021
49.5%
57.3%
7月 2021
57.3%
66.9%
6月 2021
66.9%
83.4%
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用