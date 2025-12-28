カレンダーセクション

経済指標カレンダー

スウェーデン生産者物価指数(PPI)前年比 (Sweden Producer Price Index (PPI) y/y)

国：
スウェーデン
SEK, スウェーデンクローナ
情報源：
スウェーデン統計局(SCB) (Statistics Sweden (SCB))
セクター
価格
-1.4% -1.1%
0.4%
最後の発表 重要性 実際 予測
-4.3%
-1.4%
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

スウェーデンの生産者物価指数前年比は、報告された月のスウェーデン生産者の見通しからの商品販売価格の前年同月と比較した平均変化を反映しています。この指数は、価格の変化を生産者の観点から示しています。この指数には、国内市場の価格だけでなく、海外市場の販売価格も含まれます。

統計には、食料品、衣料品、履物、家庭用品、医療品などへの支出が含まれます。車の販売は含まれていません。

PPI計算の主な変数は、最初の販売段階での生産単位の価格です。これは、工場出荷時の価格（国内市場の場合）または輸出の場合はFOBのいずれかです。指数は、合計5000の商品のサンプルの情報を提供する約2000のスウェーデン企業の調査に基づいて計算されます。指数を計算するための重みは最初に製品グループに割り当てられ、次にこれらのグループの個々の商品に割り当てられます。

生産者物価指数は、消費者物価、ひいてはインフレの先行指標と見なされており、CPIと比較すると、より正確な暫定的指標です。生産者価格が上昇すれば、消費者物価もそれに応じて上昇すると予想されます。これら2つの指標は密接に相関しています。

PPIの伸びは、国民経済にとって好ましいものであり、SEK相場にとってプラスとみなすことができます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"スウェーデン生産者物価指数(PPI)前年比 (Sweden Producer Price Index (PPI) y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
-1.4%
-1.1%
0.4%
10月 2025
0.4%
2.0%
0.5%
9月 2025
0.5%
-0.2%
-0.7%
8月 2025
-0.7%
3.8%
-0.6%
7月 2025
-0.6%
0.5%
-3.1%
6月 2025
-3.1%
-5.7%
-2.8%
5月 2025
-2.8%
-5.0%
-2.4%
4月 2025
-2.4%
-4.7%
-0.3%
3月 2025
-0.3%
4.6%
3.4%
2月 2025
3.4%
7.4%
3.5%
1月 2025
3.5%
-0.3%
2.0%
12月 2024
2.0%
-2.3%
0.3%
11月 2024
0.3%
-4.3%
-1.3%
10月 2024
-1.3%
-3.6%
-2.3%
9月 2024
-2.3%
0.5%
1.2%
8月 2024
1.2%
0.3%
-0.1%
7月 2024
-0.1%
1.7%
0.8%
6月 2024
0.8%
5.4%
2.6%
5月 2024
2.6%
5.3%
0.9%
4月 2024
0.9%
4.6%
-0.6%
3月 2024
-0.6%
2.5%
-1.3%
2月 2024
-1.3%
-1.0%
-2.3%
1月 2024
-2.3%
-5.4%
-7.7%
12月 2023
-7.7%
-2.2%
-4.2%
11月 2023
-4.2%
-4.6%
-3.7%
10月 2023
-3.7%
-8.5%
-4.6%
9月 2023
-4.6%
-8.9%
-5.9%
8月 2023
-5.9%
-4.1%
-2.1%
7月 2023
-2.1%
-6.0%
-3.1%
6月 2023
-3.1%
-5.9%
-2.1%
5月 2023
-2.1%
-2.9%
1.3%
4月 2023
1.3%
-0.6%
3.5%
3月 2023
3.5%
5.6%
9.3%
2月 2023
9.3%
10.2%
11.8%
1月 2023
11.8%
16.9%
18.7%
12月 2022
18.7%
17.1%
19.5%
11月 2022
19.5%
16.3%
18.7%
10月 2022
18.7%
18.2%
20.6%
9月 2022
20.6%
19.9%
22.0%
8月 2022
22.0%
18.7%
20.4%
7月 2022
20.4%
25.9%
25.6%
6月 2022
25.6%
1.4%
24.4%
5月 2022
24.4%
22.2%
23.8%
4月 2022
23.8%
26.7%
24.5%
3月 2022
24.5%
17.5%
19.3%
2月 2022
19.3%
19.7%
19.7%
1月 2022
19.8%
22.0%
20.1%
12月 2021
20.1%
17.3%
18.1%
11月 2021
18.1%
16.7%
16.8%
10月 2021
16.8%
19.0%
17.2%
123
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード