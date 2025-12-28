カレンダーセクション

GfKドイツ消費動向 (GfK Germany Consumer Climate)

ドイツ
EUR, ユーロ
GfK
消費者
ニュルンベルクを本拠とする市場調査会社GfKの消費者信頼感指数(CCI)は、個人の世帯の消費性向を反映することを目的としており、通常、報告月の最終日の午前8時に発行されます。

この目的のために、GfK 2000調査担当者は、今後12ヶ月間の収入に対する期待と消費者としての期待、購買傾向および全体的な経済状況について、14歳以上の特定の個人を選択します。消費者信頼感指数は、このようにサブコンポーネントに基づいて毎月の個人消費支出の変化予測を試みます。しかし、この指数はかなり改訂の影響を受けやすいです。近年では、個人消費と実際の支出との相関関係もまた弱くなっています。さらに興味深いのは、購買傾向が個人消費に最も大きな説明力を持つサブコンポーネントです。

GfKの消費者信頼感指数は、ドイツの経済発展の注目を集めている指標と見なされています。この指数はまたEU消費者信頼感のような他の公式に集められた統計を補足するのに役立つため、経済の発展を予測するうえで特に重要です。GfKの消費者信頼感指数の利点は、データ収集が月次であることです。つまり、結果値は通常、四半期ごとに発表された統計よりも早く入手できます。

消費者信頼感指数は、消費者が自分のお金を使う意欲を測定するため、指数の伸びによって好ましい経済的期待が可能になります。楽観的な気分は、消費者活動の伸び、ひいてはインフレの伸びの早期指標となる可能性があります。消費者信頼感の上昇は、一般的にユーロにとってプラスと見られています。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
1月 2026
N/D
12月 2025
N/D
-22.5
-24.1
11月 2025
-24.1
-22.5
10月 2025
-22.3
-21.6
-23.6
9月 2025
-23.6
-21.7
8月 2025
-21.5
-19.1
-20.3
7月 2025
-20.3
-21.0
-20.0
6月 2025
-19.9
-21.8
-20.8
5月 2025
-20.6
-23.1
-24.3
4月 2025
-24.5
-22.6
-24.6
3月 2025
-24.7
-23.3
-22.6
2月 2025
-22.4
-22.5
-21.4
1月 2025
-21.3
-21.6
-23.1
12月 2024
-23.3
-19.7
-18.4
11月 2024
-18.3
-19.4
-21.0
10月 2024
-21.2
-18.3
-21.9
9月 2024
-22.0
-18.0
-18.6
8月 2024
-18.4
-19.9
-21.6
7月 2024
-21.8
-21.7
-21.0
6月 2024
-20.9
-24.2
-24.0
5月 2024
-24.2
-27.3
4月 2024
-27.4
-28.8
3月 2024
-29.0
-65.1
-25.1
2月 2024
-29.7
-25.1
1月 2024
-25.1
6.9
-27.6
12月 2023
-27.8
-6.3
-28.3
11月 2023
-28.1
-26.5
-26.7
10月 2023
-26.5
-25.4
-25.6
9月 2023
-25.5
-25.3
-24.6
8月 2023
-24.4
-25.2
-25.2
7月 2023
-25.4
-25.4
-24.4
6月 2023
-24.2
-28.1
-25.8
5月 2023
-25.7
-30.8
-29.3
4月 2023
-29.5
-33.1
-30.6
3月 2023
-30.5
-37.2
-33.8
2月 2023
-33.9
-41.0
-37.6
1月 2023
-37.8
-43.6
-40.1
12月 2022
-40.2
-45.3
-41.9
11月 2022
-41.9
-42.9
-42.8
10月 2022
-42.5
-35.9
-36.8
9月 2022
-36.5
-27.9
-30.9
8月 2022
-30.6
-27.9
-27.7
7月 2022
-27.4
-27.3
-26.2
6月 2022
-26.0
-22.1
-26.6
5月 2022
-26.5
-12.0
-15.7
4月 2022
-15.5
-7.4
-8.5
3月 2022
-8.1
-6.8
-6.7
2月 2022
-6.7
-4.2
-6.9
1月 2022
-6.8
-0.3
-1.8
12月 2021
-1.6
0.6
1.0
12345
