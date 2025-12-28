カレンダーセクション

米商品先物取引委員会(CFTC)のAUD投機筋ポジション週間報告書は、市場に存在し、非商業(投機的)トレーダーによって開かれたAUDの売買ポジションの総量の差を反映しています。この報告書には、米国の先物市場(シカゴとニューヨークの取引所)のみが含まれており、指標は、米国における豪ドルの長期ポジションの正味量です。

投機筋トレーダーは、先物やオプション市場でヘッジなしのポジションを開きます。このグループには、投機的な操作のみが含まれます。同じトレーダーは、持っている資産によって、投機筋またはそれ以外と定義することができます。この分類はCFTC報告書に反映されています。

CFTCはトレーダーとアナリストが市場の動向を理解するのに役立つトレーダーの正味のポジションとコミットメントに関する報告書を発行しています。これらの報告書は、FCMブローカー、清算会社及び為替取引所が提供するポジションに関するデータに基づいて作成されています。CFTC分析部門はデータを提供するのみで、そのようなポジションの比率がなぜ形成されたのかについては説明しません。

長期投機的豪ドルポジションの増加は、AUD市場の活動の増加を示しますが、表現されるデータ量が世界規模と比較して少ないため、価格に直接影響を与えることはありません。

直近値:

実際のデータ

"CFTC AUD 投機筋ポジション (CFTC AUD Non-Commercial Net Positions)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
16 12月 2025
N/D
9 12月 2025
N/D
2 12月 2025
N/D
25 11月 2025
N/D
18 11月 2025
N/D
10 11月 2025
N/D
4 11月 2025
N/D
28 10月 2025
N/D
-59.6 K
23 9月 2025
-59.6 K
-51.2 K
16 9月 2025
-51.2 K
-79.2 K
9 9月 2025
-79.2 K
-82.7 K
2 9月 2025
-82.7 K
-100.6 K
26 8月 2025
-100.6 K
-94.9 K
19 8月 2025
-94.9 K
-87.9 K
12 8月 2025
-87.9 K
-83.6 K
5 8月 2025
-83.6 K
-78.1 K
29 7月 2025
-78.1 K
-81.3 K
22 7月 2025
-81.3 K
-74.9 K
15 7月 2025
-74.9 K
-74.3 K
8 7月 2025
-74.3 K
-70.1 K
1 7月 2025
-70.1 K
-72.6 K
24 6月 2025
-72.6 K
-69.4 K
17 6月 2025
-69.4 K
-69.9 K
10 6月 2025
-69.9 K
-63.2 K
3 6月 2025
-63.2 K
-61.2 K
27 5月 2025
-61.2 K
-59.1 K
20 5月 2025
-59.1 K
-49.3 K
13 5月 2025
-49.3 K
-48.4 K
6 5月 2025
-48.4 K
-49.9 K
29 4月 2025
-49.9 K
-54.6 K
22 4月 2025
-54.6 K
-58.8 K
15 4月 2025
-58.8 K
-63.3 K
8 4月 2025
-63.3 K
-75.9 K
1 4月 2025
-75.9 K
-77.4 K
25 3月 2025
-77.4 K
-70.4 K
18 3月 2025
-70.4 K
-48.2 K
11 3月 2025
-48.2 K
-48.2 K
4 3月 2025
-48.2 K
-45.6 K
25 2月 2025
-45.6 K
-56.7 K
18 2月 2025
-56.7 K
-65.6 K
11 2月 2025
-65.6 K
-75.3 K
4 2月 2025
-75.3 K
-71.8 K
28 1月 2025
-71.8 K
-71.3 K
21 1月 2025
-71.3 K
-77.6 K
14 1月 2025
-77.6 K
-73.4 K
7 1月 2025
-73.4 K
-68.2 K
24 12月 2024
-68.2 K
-61.5 K
17 12月 2024
-61.5 K
8.5 K
10 12月 2024
8.5 K
21.4 K
3 12月 2024
21.4 K
31.8 K
12345678...19
