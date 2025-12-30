カレンダーセクション

経済指標カレンダー

香港貿易収支 (Hong Kong Trade Balance)

国：
香港
HKD, 香港ドル
情報源：
国勢調査統計部 (Census and Statistics Department)
セクター
取引
HK$​-48.500 B HK$​-33.725 B
HK$​-39.900 B
最後の発表 重要性 実際 予測
HK$​-37.069 B
HK$​-48.500 B
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

貿易収支は、報告された月の香港からの輸出と香港への輸入との差が前月と比較されたものです。指数計算には物価、保険、運輸などの価格が使用されます。正のバランス値は貿易黒字、負のバランス値は貿易赤字を示唆します。予想よりも高い値は香港ドル相場にプラスに影響することがあります。 /p>

直近値:

実際のデータ

予想値

"香港貿易収支 (Hong Kong Trade Balance)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
HK$​-48.500 B
HK$​-33.725 B
HK$​-39.900 B
10月 2025
HK$​-39.900 B
HK$​-24.840 B
HK$​-50.200 B
9月 2025
HK$​-50.200 B
HK$​-41.714 B
HK$​-25.400 B
8月 2025
HK$​-25.400 B
HK$​-33.157 B
HK$​-34.100 B
7月 2025
HK$​-34.100 B
HK$​-51.254 B
HK$​-58.900 B
6月 2025
HK$​-58.900 B
HK$​-33.438 B
HK$​-27.300 B
5月 2025
HK$​-27.300 B
HK$​-22.363 B
HK$​-16.000 B
4月 2025
HK$​-16.000 B
HK$​-10.958 B
HK$​-45.400 B
3月 2025
HK$​-45.400 B
HK$​-49.242 B
HK$​-36.300 B
2月 2025
HK$​-36.300 B
HK$​-30.352 B
HK$​2.100 B
1月 2025
HK$​2.100 B
HK$​-13.251 B
HK$​-34.500 B
12月 2024
HK$​-34.500 B
HK$​-55.367 B
HK$​-43.400 B
11月 2024
HK$​-43.400 B
HK$​-21.572 B
HK$​-31.000 B
10月 2024
HK$​-31.000 B
HK$​-25.177 B
HK$​-53.200 B
9月 2024
HK$​-53.200 B
HK$​-46.312 B
HK$​-33.100 B
8月 2024
HK$​-33.100 B
HK$​-4.579 B
HK$​-21.800 B
7月 2024
HK$​-21.800 B
HK$​-30.553 B
HK$​-55.700 B
6月 2024
HK$​-55.700 B
HK$​-43.492 B
HK$​-12.100 B
5月 2024
HK$​-12.100 B
HK$​-35.962 B
HK$​-10.200 B
4月 2024
HK$​-10.200 B
HK$​-29.054 B
HK$​-45.000 B
3月 2024
HK$​-45.000 B
HK$​-48.670 B
HK$​-41.700 B
2月 2024
HK$​-41.700 B
HK$​-12.796 B
HK$​3.600 B
1月 2024
HK$​3.600 B
HK$​-38.445 B
HK$​-59.900 B
12月 2023
HK$​-59.900 B
HK$​-52.916 B
HK$​-27.900 B
11月 2023
HK$​-27.900 B
HK$​-35.488 B
HK$​-25.800 B
10月 2023
HK$​-25.800 B
HK$​-40.641 B
HK$​-64.600 B
9月 2023
HK$​-64.600 B
HK$​-43.560 B
HK$​-25.600 B
8月 2023
HK$​-25.600 B
HK$​-33.732 B
HK$​-30.000 B
7月 2023
HK$​-30.000 B
HK$​-32.734 B
HK$​-56.600 B
6月 2023
HK$​-56.600 B
HK$​-42.427 B
HK$​-26.400 B
5月 2023
HK$​-26.400 B
HK$​-32.593 B
HK$​-36.600 B
4月 2023
HK$​-36.600 B
HK$​-25.662 B
HK$​-40.600 B
3月 2023
HK$​-40.600 B
HK$​-54.227 B
HK$​-45.400 B
2月 2023
HK$​-45.400 B
HK$​-23.195 B
HK$​-25.400 B
1月 2023
HK$​-25.400 B
HK$​-27.081 B
HK$​-51.600 B
12月 2022
HK$​-51.600 B
HK$​-51.812 B
HK$​-27.100 B
11月 2022
HK$​-27.100 B
HK$​-22.473 B
HK$​-20.900 B
10月 2022
HK$​-20.900 B
HK$​-23.231 B
HK$​-44.900 B
9月 2022
HK$​-44.900 B
HK$​-18.409 B
HK$​-13.300 B
8月 2022
HK$​-13.300 B
HK$​-40.249 B
HK$​-27.600 B
7月 2022
HK$​-27.600 B
HK$​-44.647 B
HK$​-68.500 B
6月 2022
HK$​-68.500 B
HK$​-30.600 B
HK$​-36.700 B
5月 2022
HK$​-36.700 B
HK$​-13.309 B
HK$​-36.600 B
4月 2022
HK$​-36.600 B
HK$​-27.524 B
HK$​-37.300 B
3月 2022
HK$​-37.300 B
HK$​-30.790 B
HK$​-32.100 B
2月 2022
HK$​-32.100 B
HK$​-14.740 B
HK$​6.600 B
1月 2022
HK$​6.600 B
HK$​-31.362 B
HK$​-32.800 B
12月 2021
HK$​-32.800 B
HK$​-32.287 B
HK$​-11.600 B
11月 2021
HK$​-11.600 B
HK$​-26.152 B
HK$​-30.500 B
10月 2021
HK$​-30.500 B
HK$​-41.994 B
HK$​-42.400 B
1234
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード