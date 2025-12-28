経済指標カレンダー
ダラス連邦準備制度(Fed)トリム平均個人消費支出価格指数(PCEインフレ率 (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Trimmed Mean Personal Consumption Expenditures (PCE) Inflation Rate)
|低
|N/D
|3.0%
|
2.8%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|次の発表
|実際
|予測
|
前
トリム平均値PCEインフレ率(Trimmed Mean PCE Inflation Rate)は、個人消費支出(PCE)の価格指数におけるコアインフレの代替測定値で、ダラス連邦準備制度の従業員が経済分析局(BEA)のデータを使用して計算します。
「シグナル」から「ノイズ」を分離するトリム平均PCEインフレ率では、価格の最大の増加と減少を特定の割合で切り詰めることにより、コアインフレのより正確な測定が実現されます。米国では、ダラス連邦準備制度が値を19.4％~25.4％に「トリミング」します。ダラス連邦準備制度は、指標がインフレをよりよく捉える理由を説明しました。2014年から2回、食料とエネルギーを除くコア個人消費支出(PCE)のインフレ率は急激に低下しましたが、結果的に反転しました。ダラスの米連邦準備制度理事会の平均PCEインフレ率は、いずれも下降が一時的なものであり、その先を見透かすことができたのです。
PCEインフレ率は、インフレを測定して通貨の安定性を評価するための重要なツールであり、賃金交渉の尺度として機能し、GDPの計算に含まれます。指数値が上昇すると、通常USDにプラスの効果がもたらされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ダラス連邦準備制度(Fed)トリム平均個人消費支出価格指数(PCEインフレ率 (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Trimmed Mean Personal Consumption Expenditures (PCE) Inflation Rate)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
