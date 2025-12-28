カレンダーセクション

ダラス連邦準備制度(Fed)トリム平均個人消費支出価格指数(PCEインフレ率 (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Trimmed Mean Personal Consumption Expenditures (PCE) Inflation Rate)

国：
米国
USD, 米ドル
情報源：
ダラス連邦準備銀行 (Federal Reserve Bank of Dallas)
セクター
価格
N/D 3.0%
2.8%
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
トリム平均値PCEインフレ率(Trimmed Mean PCE Inflation Rate)は、個人消費支出(PCE)の価格指数におけるコアインフレの代替測定値で、ダラス連邦準備制度の従業員が経済分析局(BEA)のデータを使用して計算します。

「シグナル」から「ノイズ」を分離するトリム平均PCEインフレ率では、価格の最大の増加と減少を特定の割合で切り詰めることにより、コアインフレのより正確な測定が実現されます。米国では、ダラス連邦準備制度が値を19.4％~25.4％に「トリミング」します。ダラス連邦準備制度は、指標がインフレをよりよく捉える理由を説明しました。2014年から2回、食料とエネルギーを除くコア個人消費支出(PCE)のインフレ率は急激に低下しましたが、結果的に反転しました。ダラスの米連邦準備制度理事会の平均PCEインフレ率は、いずれも下降が一時的なものであり、その先を見透かすことができたのです。

PCEインフレ率は、インフレを測定して通貨の安定性を評価するための重要なツールであり、賃金交渉の尺度として機能し、GDPの計算に含まれます。指数値が上昇すると、通常USDにプラスの効果がもたらされます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
N/D
3.0%
2.8%
8月 2025
2.8%
1.7%
7月 2025
1.7%
3.6%
6月 2025
3.4%
2.3%
2.0%
5月 2025
2.0%
2.5%
2.7%
4月 2025
2.7%
2.2%
2.5%
3月 2025
1.9%
1.5%
3.1%
2月 2025
3.0%
1.8%
2.5%
1月 2025
2.5%
2.1%
3.1%
12月 2024
2.8%
1.6%
2.0%
11月 2024
1.8%
1.5%
2.9%
10月 2024
2.3%
1.8%
2.7%
9月 2024
2.5%
2.3%
1.9%
8月 2024
1.5%
1.3%
1.9%
7月 2024
1.7%
1.4%
1.8%
6月 2024
1.7%
3.2%
2.6%
5月 2024
1.4%
4.4%
2.7%
4月 2024
2.7%
2.8%
3.3%
3月 2024
2.9%
2.3%
3.4%
2月 2024
3.4%
3.0%
5.7%
1月 2024
5.0%
2.5%
1.8%
12月 2023
2.6%
1.3%
1.6%
11月 2023
1.5%
2.9%
2.7%
10月 2023
2.7%
2.9%
4.1%
9月 2023
4.0%
2.9%
2.8%
8月 2023
2.7%
3.5%
2.6%
7月 2023
2.4%
3.9%
2.6%
6月 2023
2.5%
4.3%
3.5%
5月 2023
3.2%
4.2%
4.3%
4月 2023
4.4%
4.1%
3.8%
3月 2023
3.4%
4.1%
4.6%
2月 2023
4.0%
4.2%
5.8%
1月 2023
6.3%
4.2%
4.0%
12月 2022
2.3%
4.4%
3.0%
11月 2022
3.4%
1.1%
3.9%
10月 2022
3.4%
5.4%
4.3%
9月 2022
4.3%
3.8%
6.0%
8月 2022
6.0%
4.2%
3.7%
7月 2022
3.4%
5.0%
6.9%
6月 2022
6.9%
4.2%
5.2%
5月 2022
5.3%
4.4%
2.9%
4月 2022
3.0%
4.8%
3.0%
3月 2022
3.1%
5.4%
4.0%
2月 2022
4.0%
5.8%
6.4%
1月 2022
6.6%
4.2%
4.6%
12月 2021
3.9%
4.4%
4.4%
11月 2021
4.3%
4.8%
4.0%
10月 2021
4.2%
4.2%
4.9%
9月 2021
5.1%
3.0%
2.7%
8月 2021
2.8%
2.9%
3.1%
123
