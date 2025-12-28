トリム平均値PCEインフレ率(Trimmed Mean PCE Inflation Rate)は、個人消費支出(PCE)の価格指数におけるコアインフレの代替測定値で、ダラス連邦準備制度の従業員が経済分析局(BEA)のデータを使用して計算します。

「シグナル」から「ノイズ」を分離するトリム平均PCEインフレ率では、価格の最大の増加と減少を特定の割合で切り詰めることにより、コアインフレのより正確な測定が実現されます。米国では、ダラス連邦準備制度が値を19.4％~25.4％に「トリミング」します。ダラス連邦準備制度は、指標がインフレをよりよく捉える理由を説明しました。2014年から2回、食料とエネルギーを除くコア個人消費支出(PCE)のインフレ率は急激に低下しましたが、結果的に反転しました。ダラスの米連邦準備制度理事会の平均PCEインフレ率は、いずれも下降が一時的なものであり、その先を見透かすことができたのです。

PCEインフレ率は、インフレを測定して通貨の安定性を評価するための重要なツールであり、賃金交渉の尺度として機能し、GDPの計算に含まれます。指数値が上昇すると、通常USDにプラスの効果がもたらされます。

