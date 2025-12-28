カレンダーセクション

スウェーデン経済動向指標 (Sweden Economic Tendency Indicator)

国：
スウェーデン
SEK, スウェーデンクローナ
情報源：
国立経済研究所(KI) (National Institute of Economic Reasearch (KI))
スウェーデンの経済傾向指標は、スウェーデンの消費者と企業の両方の観点から見たさまざまな経済指標の傾向を反映しており、これは、国立経済研究所NIERが毎月おこなうスウェーデンの消費者および企業の調査に基づいて毎月計算されます。

NIERは毎月、約1,500人の消費者と7,000社を調査します。消費者サンプルには、ランダムに選択された16歳から84歳のスウェーデン市民が含まれています。調査は電話で行われます。ビジネスサンプルには、従業員が100人以上の企業が含まれます。アンケートはメールで送信されます。

調査は本質的に定性的です。これは、回答者が絶対的な数値を提供するのではなく、状況をより良く、より悪く、または変化なしとして評価することを意味します。最終的な指標値は、特定の重みが割り当てられたさまざまなグループから受信した応答に基づいて計算されます。たとえば、生産のシェアは40％、サービス部門のシェアは30、建設と貿易のシェアはそれぞれ5％、消費者のシェアは20％です。100を超える指標値は伸びを意味し、110を超える場合は強い伸びを意味します。100未満および90未満の指標値は、それぞれ弱いものと非常に弱いものと見なされます。

経済傾向指標は、国の経済に関する消費者およびビジネスの感情を特徴付けます。100を上回る指数値は、スウェーデンの肯定的な感情を示します。これはスウェーデンクローナにとってプラスと見なすことができます。100未満の測定値は悲観的な感情を示します。

実際のデータ

予想値

"スウェーデン経済動向指標 (Sweden Economic Tendency Indicator)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
12月 2025
103.7
101.5
11月 2025
N/D
98.0
100.8
10月 2025
100.8
97.8
9月 2025
97.2
96.3
8月 2025
96.0
94.3
7月 2025
94.3
91.6
92.8
6月 2025
92.8
93.0
94.5
5月 2025
94.6
94.2
95.0
4月 2025
94.8
96.3
95.0
3月 2025
95.2
98.6
96.7
2月 2025
97.1
98.4
97.4
1月 2025
97.7
98.1
97.5
12月 2024
97.5
96.7
97.5
11月 2024
97.2
94.3
93.6
10月 2024
93.6
95.4
94.6
9月 2024
94.9
94.5
94.6
8月 2024
94.7
94.2
94.9
7月 2024
95.0
94.8
96.4
6月 2024
96.3
93.2
94.1
5月 2024
94.0
94.9
94.9
4月 2024
95.0
94.3
93.1
3月 2024
93.1
92.3
90.7
2月 2024
90.5
89.7
90.6
1月 2024
90.5
85.5
84.7
12月 2023
84.3
84.2
84.9
11月 2023
84.6
83.9
84.9
10月 2023
84.7
83.3
86.0
9月 2023
85.8
84.2
85.3
8月 2023
85.2
86.3
87.7
7月 2023
87.5
91.9
89.9
6月 2023
90.3
88.2
89.3
5月 2023
89.4
87.6
87.3
4月 2023
87.3
86.8
88.4
3月 2023
88.2
83.8
86.2
2月 2023
85.7
83.3
83.3
1月 2023
82.3
84.4
85.0
12月 2022
84.7
84.4
85.1
11月 2022
84.5
87.5
84.8
10月 2022
84.6
94.0
90.8
9月 2022
90.8
99.3
97.2
8月 2022
97.5
103.6
101.4
7月 2022
101.3
108.2
105.7
6月 2022
105.9
110.1
110.3
5月 2022
110.5
110.0
109.4
4月 2022
109.5
111.8
110.3
3月 2022
110.3
111.7
113.1
2月 2022
113.0
113.7
109.8
1月 2022
110.1
117.8
116.3
12月 2021
117.1
119.3
117.6
11月 2021
118.0
120.3
119.9
123
