スウェーデンの経済傾向指標は、スウェーデンの消費者と企業の両方の観点から見たさまざまな経済指標の傾向を反映しており、これは、国立経済研究所NIERが毎月おこなうスウェーデンの消費者および企業の調査に基づいて毎月計算されます。

NIERは毎月、約1,500人の消費者と7,000社を調査します。消費者サンプルには、ランダムに選択された16歳から84歳のスウェーデン市民が含まれています。調査は電話で行われます。ビジネスサンプルには、従業員が100人以上の企業が含まれます。アンケートはメールで送信されます。

調査は本質的に定性的です。これは、回答者が絶対的な数値を提供するのではなく、状況をより良く、より悪く、または変化なしとして評価することを意味します。最終的な指標値は、特定の重みが割り当てられたさまざまなグループから受信した応答に基づいて計算されます。たとえば、生産のシェアは40％、サービス部門のシェアは30、建設と貿易のシェアはそれぞれ5％、消費者のシェアは20％です。100を超える指標値は伸びを意味し、110を超える場合は強い伸びを意味します。100未満および90未満の指標値は、それぞれ弱いものと非常に弱いものと見なされます。

経済傾向指標は、国の経済に関する消費者およびビジネスの感情を特徴付けます。100を上回る指数値は、スウェーデンの肯定的な感情を示します。これはスウェーデンクローナにとってプラスと見なすことができます。100未満の測定値は悲観的な感情を示します。

直近値: