経済指標カレンダー
FGVブラジル消費者信頼感 (FGV Brazil Consumer Confidence)
|低
|N/D
|8.2
|
1.3
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
消費者信頼感指数は、Getulio Vargas Foundation(FGV)のブラジル経済研究所(IBRE)によって公開されており、個人消費、貯蓄口座の決定、毎月の費用、地方の経済状況、家計の財政状況、仕事の見通し、耐久財の購入意向、その他のデータに関する消費者の感情と期待を表しています。
消費者は、満足感を持ち将来について楽観的であるとき、より多く消費する傾向があります。不満で悲観的であるとき、消費はより少なくなります。
消費者信頼調査は、将来の支出と貯蓄の決定をマッピングする目的で回答者の感情を追跡し、短期的に経済の方向を予測するのに役立つ情報を提供します。
収集されたデータは2,000人のグループから収集され、調査はブラジルの7つの主要首都、ベロオリゾンテ、ブラジリア、ポルトアレグレ、レシフェ、サルバドール、リオデジャネイロ、サンパウロで実施されています。
消費者信頼感は、収集されたデータに基づいて経済を予測できるため、経済成長に大きな影響を与えます。予想よりも高い値はブラジルレアル相場にとってプラスと見なすことができます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"FGVブラジル消費者信頼感 (FGV Brazil Consumer Confidence)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
