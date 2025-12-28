カレンダーセクション

FGVブラジル消費者信頼感 (FGV Brazil Consumer Confidence)

ブラジル
BRL, ブラジルレアル
FGV(Fundação Getúlio Vargas) (Fundação Getúlio Vargas (FGV))
消費者
N/D 8.2
1.3
消費者信頼感指数は、Getulio Vargas Foundation(FGV)のブラジル経済研究所(IBRE)によって公開されており、個人消費、貯蓄口座の決定、毎月の費用、地方の経済状況、家計の財政状況、仕事の見通し、耐久財の購入意向、その他のデータに関する消費者の感情と期待を表しています。

消費者は、満足感を持ち将来について楽観的であるとき、より多く消費する傾向があります。不満で悲観的であるとき、消費はより少なくなります。

消費者信頼調査は、将来の支出と貯蓄の決定をマッピングする目的で回答者の感情を追跡し、短期的に経済の方向を予測するのに役立つ情報を提供します。

収集されたデータは2,000人のグループから収集され、調査はブラジルの7つの主要首都、ベロオリゾンテ、ブラジリア、ポルトアレグレ、レシフェ、サルバドール、リオデジャネイロ、サンパウロで実施されています。

消費者信頼感は、収集されたデータに基づいて経済を予測できるため、経済成長に大きな影響を与えます。予想よりも高い値はブラジルレアル相場にとってプラスと見なすことができます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
12月 2025
N/D
8.2
1.3
11月 2025
1.3
29.2
1.0
10月 2025
1.0
36.1
1.3
9月 2025
1.3
80.4
86.2
8月 2025
86.2
63.5
86.7
7月 2025
0.8
148.3
85.9
6月 2025
85.9
-5.9
86.7
5月 2025
1.9
-6.9
0.5
4月 2025
0.5
81.8
0.7
3月 2025
84.3
81.6
83.6
2月 2025
83.6
86.5
86.2
1月 2025
86.2
91.9
92.0
12月 2024
92.0
93.6
95.6
11月 2024
95.6
92.9
93.0
10月 2024
93.0
89.1
93.7
9月 2024
93.7
89.4
93.2
8月 2024
93.2
91.1
92.9
7月 2024
92.9
92.2
91.1
6月 2024
91.1
92.3
89.2
5月 2024
89.2
95.0
93.2
4月 2024
93.2
93.3
91.3
3月 2024
91.3
92.3
89.7
2月 2024
89.7
92.0
90.8
1月 2024
90.8
91.9
93.2
12月 2023
93.7
92.8
93.0
11月 2023
93.0
94.8
93.2
10月 2023
93.2
98.0
97.0
9月 2023
97.0
98.9
96.8
8月 2023
96.8
93.3
94.8
7月 2023
94.8
89.9
92.3
6月 2023
92.3
87.1
88.2
5月 2023
88.2
86.5
86.8
4月 2023
86.8
85.4
87.0
3月 2023
87.0
84.7
84.5
2月 2023
84.5
86.5
85.8
1月 2023
85.8
86.3
88.0
12月 2022
88.0
86.5
85.3
11月 2022
85.3
88.4
88.6
10月 2022
88.6
85.9
89.0
9月 2022
89.0
81.1
83.6
8月 2022
83.6
78.8
79.5
7月 2022
79.5
76.8
79.0
6月 2022
79.0
76.5
75.5
5月 2022
75.5
76.2
78.6
4月 2022
78.6
75.4
74.8
3月 2022
74.8
75.1
77.9
2月 2022
77.0
74.3
74.1
1月 2022
74.1
74.7
75.5
12月 2021
75.5
75.1
74.9
11月 2021
74.9
75.3
76.3
1234
