新規失業保険申請件（Initial Jobless Claims）は、過去1週間に失業保険給付を初めて受け取る人の数を示しています。言い換えれば、この指標は、その期間中に何人の人々が雇用を失ったかを反映しています。

この指標は、労働市場の状態と一般的な米国経済の健全性を評価するために使用されます。毎週のデータの流れの揮発性が高いため、4週間平均値がしばしば代わりに監視されます。揮発性の高さは異なる要因に起因する可能性があります。たとえば、祝日や休暇中には労働時間の減少による請求件数が減少することがあります。

この指標の体系的な成長は、労働市場の弱体化と失業率の上昇を指摘するものです。新規失業保険申請件数は、典型的に、経済が景気後退に入る前に上昇します。逆に、経済が回復し始める前には減少するでしょう。したがって、これは、米国経済の健全な先行指標と考えられています。

さらに、連邦準備制度理事会は、金利決定の際に労働市場の状態を考慮に入れるため、数週間連続する失業保険金請求の増加は、米ドル相場にマイナスの影響を与える可能性があります。

