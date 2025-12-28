経済指標カレンダー
米国新規失業保険申請件数 (United States Initial Jobless Claims)
|高
|214 K
|227 K
|
224 K
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|227 K
|
214 K
|次の発表
|実際
|予測
|
前
新規失業保険申請件（Initial Jobless Claims）は、過去1週間に失業保険給付を初めて受け取る人の数を示しています。言い換えれば、この指標は、その期間中に何人の人々が雇用を失ったかを反映しています。
この指標は、労働市場の状態と一般的な米国経済の健全性を評価するために使用されます。毎週のデータの流れの揮発性が高いため、4週間平均値がしばしば代わりに監視されます。揮発性の高さは異なる要因に起因する可能性があります。たとえば、祝日や休暇中には労働時間の減少による請求件数が減少することがあります。
この指標の体系的な成長は、労働市場の弱体化と失業率の上昇を指摘するものです。新規失業保険申請件数は、典型的に、経済が景気後退に入る前に上昇します。逆に、経済が回復し始める前には減少するでしょう。したがって、これは、米国経済の健全な先行指標と考えられています。
さらに、連邦準備制度理事会は、金利決定の際に労働市場の状態を考慮に入れるため、数週間連続する失業保険金請求の増加は、米ドル相場にマイナスの影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"米国新規失業保険申請件数 (United States Initial Jobless Claims)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
