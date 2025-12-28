スウェーデン小売売上高前年比は、指定された月の前年同月と比較した小売売上の変化を示しています。VATを含む実際の値の変化を反映しています。

統計には、食料品、衣料品、履物、家庭用品、医療品などへの支出が含まれます。車の販売は含まれていません。

スウェーデン統計局は、スウェーデンの小売業者の純売上高が200万クローネを超える毎月の調査を通じて、指数計算用のデータを収集しています。サンプルは、国税庁によって提供されたデータに基づいて四半期ごとに更新されます。調査参加者は、小売店で販売された商品の量に関するデータを提供します。収集された数値は、非稼働日と休日の影響を排除するために、季節とカレンダーの調整の対象となります。

毎月の小売売上高の指標は、GDPとその構成要素の計算の一部であり、経済状況の監視と金融政策の開発に使用されます。また、受信したデータにより、小売業界の比較効果の分析が可能になります。

小売売上高の伸びは、消費者活動の増加を示しており、スウェーデンクローナ相場にプラスの影響を与える可能性があります。

