欧州中央銀行経済報告（Economic Bulletin）は経済理念と財務情報を提示し、理事会の政策決定の基礎となるものです。これは、金融政策に関する各会議の2週間後、年に8回発行されます。

3月、6月、9月、12月の公報は、インフレ、経済成長、対外貿易などのマクロ経済予測の総合的な議論を含み、経済財政事情の包括的な分析を提供します。

この報告書はECBのwebサイトで公表されます。れは3つの主要なブロックから成っています。

最初のブロックは、経済状況の一般的な評価を提供します。それは、6つのセクションから構成されています。

概要

ユーロ圏の金融システムに影響を与える外部および政治的環境の記述

経済活動の推計（労働市場、生産などを含む）

財政発展の側面

価格と費用の説明

現金及びクレジットセクター

2番目のブロックは、公表時現在の一般的な状況に最も大きな影響を及ぼす様々な財政的側面と経済的側面を記述した別々のトピックで構成されています。3番目のブロックには多数の経済的な記事が含まれています。これらの記事は、現在最も関連性の高い開発に応じて、異なるトピックをカバーします。

ECB報告書は簡潔で完全な要約で、市場の全体像を見て解釈することを可能にする。それは実際に情報と分析資料の集まりです。この報告書はECBの金利決定の発表後に公表されるため、実質的にユーロ相場に影響を与えません。しかし、その公表は、情報の性質上、ユーロ圏の最も重要な経済事象の1つと考えられています。