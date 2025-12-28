カレンダーセクション

米国
USD, 米ドル
(米商務省)国勢調査局 (Census Bureau)
消費者
0.4%
最後の発表 重要性 実際 予測
0.2%
0.4%
次の発表 実際 予測
小売在庫前月比は、報告月の全国の小売業者が保有する在庫の前月と比較した変化を反映しています。これは、他の事業者及び/または最終消費者に販売可能な製品の量を反映します。この指標により、短期的に生産活動を測定できます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"米国小売在庫前月比 (United States Retail Inventories m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
9月 2025
0.4%
9月 2025 予備的
N/D
0.0%
-0.1%
8月 2025
-0.1%
0.0%
0.0%
8月 2025 予備的
0.0%
0.1%
0.1%
7月 2025
0.2%
0.2%
0.2%
7月 2025 予備的
0.2%
0.2%
0.2%
6月 2025
0.2%
0.3%
0.3%
6月 2025 予備的
0.3%
0.2%
0.3%
5月 2025
0.3%
-0.1%
-0.1%
5月 2025 予備的
-0.1%
0.0%
-0.3%
4月 2025
0.0%
-0.1%
-0.1%
4月 2025 予備的
-0.1%
0.1%
-0.3%
3月 2025
-0.2%
-0.1%
-0.1%
3月 2025 予備的
-0.1%
-0.1%
-0.1%
2月 2025
0.1%
0.1%
0.1%
2月 2025 予備的
0.1%
-0.2%
0.1%
1月 2025
0.0%
-0.1%
-0.1%
1月 2025 予備的
-0.1%
0.0%
-0.5%
12月 2024
-0.4%
-0.3%
-0.3%
12月 2024 予備的
-0.3%
0.2%
0.0%
11月 2024
0.2%
0.3%
0.3%
11月 2024 予備的
0.3%
0.1%
0.2%
10月 2024
0.2%
0.1%
0.1%
10月 2024 予備的
0.1%
0.8%
0.6%
9月 2024
0.9%
0.8%
0.8%
9月 2024 予備的
0.8%
0.4%
0.7%
8月 2024
0.6%
0.5%
0.5%
8月 2024 予備的
0.5%
0.8%
0.8%
7月 2024
0.8%
0.8%
0.8%
7月 2024 予備的
0.8%
0.8%
0.9%
6月 2024
0.9%
0.7%
0.7%
6月 2024 予備的
0.7%
0.2%
0.6%
5月 2024
0.6%
0.7%
0.7%
5月 2024 予備的
0.7%
0.6%
0.7%
4月 2024
0.7%
0.7%
0.7%
4月 2024 予備的
0.7%
0.0%
0.1%
3月 2024
0.2%
0.3%
0.3%
3月 2024 予備的
0.3%
0.6%
0.5%
2月 2024
0.6%
0.5%
0.5%
2月 2024 予備的
0.5%
0.4%
0.5%
1月 2024
0.4%
0.5%
0.5%
1月 2024 予備的
0.5%
0.4%
0.6%
12月 2023
0.6%
0.8%
0.8%
12月 2023 予備的
0.8%
-0.3%
0.1%
11月 2023
-0.1%
-0.1%
-0.1%
11月 2023 予備的
-0.1%
0.1%
-0.1%
10月 2023
-0.1%
0.0%
0.0%
10月 2023 予備的
0.0%
0.4%
0.4%
9月 2023
0.9%
0.9%
0.9%
9月 2023 予備的
0.9%
1.0%
1.1%
