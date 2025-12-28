エネルギー情報管理（EIA）の天然ガス貯蔵量変化指数は、地下貯蔵施設で利用可能なガス量の週ごとの変化を反映しています。この指標は、米国で過去1週間に吸い上げや吸い込みが多数あったかどうかを示しています。測定値は、天然ガスの需要を測定することを可能にします。

米国エネルギー情報管理局（US Energy Information Administration）は、その指標を計算し、別の報告書に掲載しています。これは、米国48州の貯蔵施設に貯蔵された天然ガスの量を5つの地理的地域に分けたものです。調査の妥当性を維持し、全体像の歪みを避けるために、事業者には、天然ガス株に強い一時的影響を与える可能性のある技術的及び経済的変化を報告することが求められています。

この計算は、地下貯蔵事業者の調査に基づいています。ガスは、以前の石油ガス田、帯水層及び洞窟に貯留することができます。回答者は、5億立方フィート（1,400万立方メートル）を超える場合、過去1週間のガス貯蓄量の変化とガス貯蓄総量を評価します。

天然ガス貯蔵量の減少は、ガス消費量と需要の増加を指します。これはガス価格に短期的な影響を与える可能性があります。

