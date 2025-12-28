経済指標カレンダー
EIA米国天然ガス貯蔵量の変化 (EIA United States Natural Gas Storage Change)
|低
|N/D
|-226 B
|
-167 B
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|-226 B
|次の発表
|実際
|予測
|
前
エネルギー情報管理（EIA）の天然ガス貯蔵量変化指数は、地下貯蔵施設で利用可能なガス量の週ごとの変化を反映しています。この指標は、米国で過去1週間に吸い上げや吸い込みが多数あったかどうかを示しています。測定値は、天然ガスの需要を測定することを可能にします。
米国エネルギー情報管理局（US Energy Information Administration）は、その指標を計算し、別の報告書に掲載しています。これは、米国48州の貯蔵施設に貯蔵された天然ガスの量を5つの地理的地域に分けたものです。調査の妥当性を維持し、全体像の歪みを避けるために、事業者には、天然ガス株に強い一時的影響を与える可能性のある技術的及び経済的変化を報告することが求められています。
この計算は、地下貯蔵事業者の調査に基づいています。ガスは、以前の石油ガス田、帯水層及び洞窟に貯留することができます。回答者は、5億立方フィート（1,400万立方メートル）を超える場合、過去1週間のガス貯蓄量の変化とガス貯蓄総量を評価します。
天然ガス貯蔵量の減少は、ガス消費量と需要の増加を指します。これはガス価格に短期的な影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"EIA米国天然ガス貯蔵量の変化 (EIA United States Natural Gas Storage Change)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
