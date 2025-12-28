一致指数（Coincident Index）は、指定された月の現在の経済状況を前月に比べて評価します。

一致指数は、一致系列の指標として、生産指数や有効求人倍率など、11項目の指標を利用しています。一致系列の指標から算出された指数のことを一致指数といいます。これは複合指数で、生産、消費、卸売および小売販売、営業所得および労働市場指標のすべての段階を特徴付けるいくつかの要素を含みます。

期待値を上回る一致指数（Coincident Index）値は、日本円にとってプラスと見なされます。経済活動の変動の振幅を測定することを主な目的として、複合指数は選択された系列の変化率を集計することによって構築されます。1995年からの平均値100で表されます。

この指数は、先行指数、遅行指数とともに内閣府が公表する景気動向指数を構成する3指標の一つです。景気に対しほぼ一致して動くことから、主に景気の現状把握に使用されます。

