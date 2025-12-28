カレンダーセクション

一致指数（Coincident Index）は、指定された月の現在の経済状況を前月に比べて評価します。

一致指数は、一致系列の指標として、生産指数や有効求人倍率など、11項目の指標を利用しています。一致系列の指標から算出された指数のことを一致指数といいます。これは複合指数で、生産、消費、卸売および小売販売、営業所得および労働市場指標のすべての段階を特徴付けるいくつかの要素を含みます。

期待値を上回る一致指数（Coincident Index）値は、日本円にとってプラスと見なされます。経済活動の変動の振幅を測定することを主な目的として、複合指数は選択された系列の変化率を集計することによって構築されます。1995年からの平均値100で表されます。

  この指数は、先行指数、遅行指数とともに内閣府が公表する景気動向指数を構成する3指標の一つです。景気に対しほぼ一致して動くことから、主に景気の現状把握に使用されます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"日本一致指数 (Japan Coincident Index)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
N/D
10月 2025 予備的
N/D
9月 2025
N/D
9月 2025 予備的
N/D
112.8
112.8
8月 2025
112.8
113.4
113.4
8月 2025 予備的
113.4
113.1
114.1
7月 2025
114.1
113.3
113.3
7月 2025 予備的
113.3
116.2
115.9
6月 2025
116.7
116.8
116.8
6月 2025 予備的
116.8
115.5
116.0
5月 2025
116.0
115.9
115.9
5月 2025 予備的
115.9
115.8
116.0
4月 2025
116.0
115.5
115.5
4月 2025 予備的
115.5
116.5
115.8
3月 2025
115.9
116.0
116.0
3月 2025 予備的
116.0
116.8
117.3
2月 2025
117.3
116.9
116.9
2月 2025 予備的
116.9
116.1
116.1
1月 2025
116.1
116.2
116.2
1月 2025 予備的
116.2
116.1
116.1
12月 2024
116.4
116.8
116.8
12月 2024 予備的
116.8
115.7
115.4
11月 2024
115.4
115.3
115.3
11月 2024 予備的
115.3
115.8
116.8
10月 2024
116.8
116.5
116.5
10月 2024 予備的
116.5
114.6
114.0
9月 2024
115.3
115.7
115.7
9月 2024 予備的
115.7
114.3
114.0
8月 2024
114.0
113.5
113.5
8月 2024 予備的
113.5
114.3
117.2
7月 2024
117.2
117.1
117.1
7月 2024 予備的
117.1
113.0
114.1
6月 2024
113.2
113.7
113.7
6月 2024 予備的
113.7
117.2
117.1
5月 2024
117.1
116.5
116.5
5月 2024 予備的
116.5
114.6
115.2
4月 2024
115.2
115.2
115.2
4月 2024 予備的
115.2
113.5
114.2
3月 2024
113.6
113.9
113.9
3月 2024 予備的
113.9
111.8
111.5
2月 2024
111.6
110.9
110.9
2月 2024 予備的
110.9
113.0
112.1
1月 2024
112.1
110.2
110.2
1月 2024 予備的
110.2
115.5
116.0
12月 2023
115.9
116.2
116.2
12月 2023 予備的
116.2
114.6
114.6
11月 2023
114.6
114.5
114.5
11月 2023 予備的
114.5
115.9
115.9
10月 2023
115.9
115.9
115.9
10月 2023 予備的
115.9
114.7
115.7
