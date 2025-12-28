カレンダーセクション

経済指標カレンダー

イタリア5年BTP入札 (Italy 5-Year BTP Auction)

国：
イタリア
EUR, ユーロ
情報源：
財務省 (Department of Treasury)
セクター
市場
2.74%
2.75%
最後の発表 重要性 実際 予測
2.74%
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

BTP5年債入札は満期が5年のイタリア国債(Buoni del Tesoro Poliannuali)の平均利回りを表します。イタリアのBTPの満期は3/5/10/30年です。政府は、税金から受け取った金額と、既存の債務の借り換えや資本の創出に費やされる金額とのギャップを埋めるために必要な資金を借り入れる証券を発行します。BTPの利回りは、投資家がその期間全体にわたって証券を保有することで受け取るリターンを表します。オークションのすべての参加者は、受け入れられた最高のオファーと同じレートを受け取ります。リターンの変化は、国の公的債務状況の指標であるため、注意深く監視する必要があります。

BTPまたは複数年国債は、イタリアの州によって発行された債務証書の形をした国債であり、満期は1年を超え、一般政府証券市場では、MOT未満の金額で250万ユーロを超える金額と交換されます。

満期は5年で、6か月ごとに年次利息が支払われます(5％BPTは6か月ごとに2.5％)。リターンは、BTPの固定レートと、発行価格から返済価格を差し引いたものです。

この証券には満期時に名目価値があるため、資本が保証されているとみなされます。BTP価格は、分割払いがクーポンの一定値と満期時に受け取る名目値の現在の値によって与えられる場合、繰延年金の現在価値の合計に基づいて計算されます。

BTPは、イタリアのみの場合とヨーロッパの場合があります。後者では、ユーロスタットが毎月計算するタバコを考慮しない消費者価格HICP(IAPC)の調和インデックスで表されるヨーロッパのインフレに連動されます。 前者はイタリアのインフレに連動されます。

直近値:

実際のデータ

"イタリア5年BTP入札 (Italy 5-Year BTP Auction)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
2.74%
2.75%
2.75%
2.94%
2.94%
2.80%
2.80%
2.80%
2.80%
2.74%
2.74%
2.73%
2.73%
3.05%
3.05%
2.93%
2.93%
2.95%
2.95%
2.79%
2.79%
2.96%
2.96%
2.76%
2.76%
3.08%
3.08%
3.14%
3.14%
3.55%
3.55%
3.54%
3.54%
3.41%
3.41%
3.21%
3.21%
3.41%
3.41%
3.14%
3.14%
3.61%
3.61%
4.12%
4.12%
4.41%
4.41%
3.79%
3.79%
3.73%
3.73%
3.81%
3.81%
3.79%
3.79%
3.77%
3.77%
3.59%
3.59%
3.84%
3.84%
3.70%
3.70%
3.48%
3.48%
4.12%
4.12%
3.09%
3.09%
2.82%
2.82%
2.74%
2.74%
2.16%
2.16%
1.91%
1.91%
1.46%
1.46%
1.07%
1.07%
0.50%
0.50%
0.19%
0.19%
0.28%
0.28%
0.11%
0.11%
-0.01%
-0.01%
0.02%
0.02%
0.12%
0.12%
0.17%
0.17%
0.17%
0.17%
0.05%
1234
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード