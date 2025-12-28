消費者信頼感の経済指標は、イタリアの経済活動に対する消費者信頼感のレベルを測定する指標です。

指数は、18歳以上の個人の調査に基づいて計算されます。参加者は、消費者の楽観主義または悲観主義の評価を可能にする9つの質問に答えます。これらの個人は、イタリアの一般的な経済状況の評価と期待、失業の期待、家計の財政状況の評価と期待、貯蓄の現在の機会と将来の可能性、耐久財の購入、家計に関して評価するよう求められます。調査結果は季節調整されています。

イタリアの総経済活動の重要な部分を占める消費者の支出を予測するできるため、この指標は非常に重要です。この経済指標の高い値は消費者の楽観主義を反映します。

取引の解釈に関しては、予想より高いデータはEURにとってプラス(強気)と見なされるべきであり、予測より低いデータはEURにとってマイナス(弱気)と見なされるべきです。

