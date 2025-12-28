カレンダーセクション

イタリア消費者信頼感 (Italy Consumer Confidence)

国：
イタリア
EUR, ユーロ
情報源：
国立統計研究所 (National Institute of Statistics)
セクター
消費者
96.6 96.3
95.0
最後の発表 重要性 実際 予測
消費者信頼感の経済指標は、イタリアの経済活動に対する消費者信頼感のレベルを測定する指標です。

指数は、18歳以上の個人の調査に基づいて計算されます。参加者は、消費者の楽観主義または悲観主義の評価を可能にする9つの質問に答えます。これらの個人は、イタリアの一般的な経済状況の評価と期待、失業の期待、家計の財政状況の評価と期待、貯蓄の現在の機会と将来の可能性、耐久財の購入、家計に関して評価するよう求められます。調査結果は季節調整されています。

イタリアの総経済活動の重要な部分を占める消費者の支出を予測するできるため、この指標は非常に重要です。この経済指標の高い値は消費者の楽観主義を反映します。

取引の解釈に関しては、予想より高いデータはEURにとってプラス(強気)と見なされるべきであり、予測より低いデータはEURにとってマイナス(弱気)と見なされるべきです。

"イタリア消費者信頼感 (Italy Consumer Confidence)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
12月 2025
96.6
96.3
95.0
11月 2025
95.0
96.4
97.6
10月 2025
97.6
96.3
96.8
9月 2025
96.8
96.3
96.2
8月 2025
96.2
96.3
97.2
7月 2025
97.2
96.4
96.1
6月 2025
96.1
96.4
96.5
5月 2025
96.5
93.7
92.7
4月 2025
92.7
96.8
95.0
3月 2025
95.0
98.4
98.8
2月 2025
98.8
100.1
98.2
1月 2025
98.2
98.4
96.3
12月 2024
96.3
100.3
96.6
11月 2024
96.6
100.5
97.4
10月 2024
97.4
99.9
98.3
9月 2024
98.3
98.8
96.1
8月 2024
96.1
97.9
98.9
7月 2024
98.9
95.8
98.3
6月 2024
98.3
102.5
96.4
5月 2024
96.4
90.2
95.2
4月 2024
95.2
96.6
96.5
3月 2024
96.5
98.5
97.0
2月 2024
97.0
93.1
96.4
1月 2024
96.4
108.0
95.8
12月 2023
106.7
102.6
103.6
11月 2023
103.6
103.5
101.6
10月 2023
101.6
105.9
105.4
9月 2023
105.4
106.6
106.5
8月 2023
106.5
107.7
106.7
7月 2023
106.7
106.9
108.6
6月 2023
108.6
105.3
105.1
5月 2023
105.1
105.3
105.5
4月 2023
105.5
104.5
105.1
3月 2023
105.1
102.4
104.0
2月 2023
104.0
101.6
100.9
1月 2023
100.9
100.3
102.5
12月 2022
102.5
94.0
98.1
11月 2022
98.1
92.3
90.1
10月 2022
90.1
96.4
94.8
9月 2022
94.8
96.5
98.3
8月 2022
98.3
96.4
94.8
7月 2022
94.8
100.4
98.3
6月 2022
98.3
101.3
102.7
5月 2022
102.7
100.3
100.0
4月 2022
100.0
106.5
100.8
3月 2022
100.8
113.4
112.4
2月 2022
112.4
116.1
114.2
1月 2022
114.2
117.8
117.7
12月 2021
117.7
118.1
117.5
11月 2021
117.5
119.2
118.4
1234
