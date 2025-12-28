経済指標カレンダー
Markitドイツサービス購買担当者景気指数(PMI) (S&P Global Germany Services Purchasing Managers Index (PMI))
|中
|N/D
|52.6
|
53.1
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|次の発表
|実際
|予測
|
前
購買担当者指数(PMI®)は、世界中の大規模および発展中経済を代表する厳選された企業の月次調査に基づいています。
IHS MarkitドイツサービスPMI®は、月次アンケートを使用してIHS Markitによって収集されます。アンケートは、サービス部門の約400社の購買担当マネージャまたは代表取締役によって回答され、詳細な部門および会社の人数およびGDPへの貢献度に基づいて分類されます。 調査の参加者は、場所と産業(SIC)に従ってグループ分けています。対象部門には、消費者(小売業者を除く)、運輸、情報、通信、金融、保険、不動産、ビジネスサービスが含まれます。
調査は月の後半に行われます。調査は前月と比較した変化について尋ねます。これから、各変数について拡散指数が計算されます。これは、改善を報告している企業の割合と、状況に変化がないと報告している企業の割合の半分です。これらの指数は0～100で変動し、50.0の値は前月から変更がないことを表します。50.0を超える値は改善または伸びを示し、50.0を下回る値は悪化または低下を示します。50.0からの偏差が大きければ大きいほど、前月からの変化は大きくなります。
指標は季節調整されています。調整後の元データは、最初の公開後に改訂されることはありません。一方、季節調整済みデータは、季節調整係数が更新されるため、必要に応じて修正できます。
指数は製造業の経済情勢の概観を提供するためにまとめられています。それは経済全体の早期指標です。サービスPMIの伸びは好調な市況を示しており、ユーロにとってプラスと見なすことができます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"Markitドイツサービス購買担当者景気指数(PMI) (S&P Global Germany Services Purchasing Managers Index (PMI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
