経済指標カレンダー
フランス消費者信頼感指標 (France Consumer Confidence Index)
国：
フランス
EUR, ユーロ
セクター
消費者
|低
|89
|91
|
90
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|86
|
89
|次の発表
|実際
|予測
|
前
消費者信頼感指数(CCI)は、経済活動に関する個人の感情を反映するものです。この指標は、フランスの一般的な経済状況、自らの財務状況、貯蓄と経費の観点からの消費者の意見を含む家計の月次調査に基づいて計算されています。調査参加者は、過去12ヶ月間の傾向と今後12ヶ月間の見通しを評価します。フランス経済の短期的な見通しは、消費者信頼感指数に基づいて測定することができます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"フランス消費者信頼感指標 (France Consumer Confidence Index)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
89
91
90
10月 2025
90
91
88
9月 2025
87
84
87
8月 2025
87
91
88
7月 2025
89
87
88
6月 2025
88
87
88
5月 2025
88
91
91
4月 2025
92
93
92
3月 2025
92
91
93
2月 2025
93
94
92
1月 2025
92
88
89
12月 2024
89
89
90
11月 2024
90
94
93
10月 2024
94
96
95
9月 2024
95
93
93
8月 2024
92
93
91
7月 2024
91
88
90
6月 2024
89
89
90
5月 2024
90
91
90
4月 2024
90
93
91
3月 2024
91
89
90
2月 2024
89
93
91
1月 2024
91
88
89
12月 2023
89
84
88
11月 2023
87
81
84
10月 2023
84
81
83
9月 2023
83
82
85
8月 2023
85
82
85
7月 2023
85
83
85
6月 2023
85
84
83
5月 2023
83
85
83
4月 2023
83
84
82
3月 2023
81
84
82
2月 2023
82
83
83
1月 2023
80
84
81
12月 2022
82
83
83
11月 2022
83
82
82
10月 2022
82
80
79
9月 2022
79
81
82
8月 2022
82
80
80
7月 2022
80
80
82
6月 2022
82
83
85
5月 2022
86
86
87
4月 2022
88
93
90
3月 2022
91
99
97
2月 2022
98
100
99
1月 2022
99
100
100
12月 2021
100
100
98
11月 2021
99
100
99
10月 2021
99
101
101
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用