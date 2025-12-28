経済指標カレンダー
ニュージーランド輸入 (New Zealand Imports)
国：
ニュージーランド
NZD, ニュージーランドドル
セクター
取引
|低
|$7.154 B
|
$8.034 B
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|
$7.154 B
|次の発表
|実際
|予測
|
前
ニュージーランド輸入は、報告された国に輸入された製品の値を反映しています。
輸入に関する情報は、ニュージーランドの貿易活動と輸入品の需要を評価するために使用されます。
直近値:
実際のデータ
"ニュージーランド輸入 (New Zealand Imports)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
$7.154 B
$8.034 B
10月 2025
$8.039 B
$7.167 B
9月 2025
$7.178 B
$7.082 B
8月 2025
$7.121 B
$7.272 B
7月 2025
$7.284 B
$6.329 B
6月 2025
$6.488 B
$6.415 B
5月 2025
$6.441 B
$6.413 B
4月 2025
$6.417 B
$6.612 B
3月 2025
$6.624 B
$6.222 B
2月 2025
$6.229 B
$6.605 B
1月 2025
$6.675 B
$6.576 B
12月 2024
$6.620 B
$6.853 B
11月 2024
$6.916 B
$7.272 B
10月 2024
$7.310 B
$7.063 B
9月 2024
$7.120 B
$7.155 B
8月 2024
$7.171 B
$7.102 B
7月 2024
$7.110 B
$5.455 B
6月 2024
$5.474 B
$6.941 B
5月 2024
$6.951 B
$6.315 B
4月 2024
$6.325 B
$5.901 B
3月 2024
$5.910 B
$6.104 B
2月 2024
$6.108 B
$5.905 B
1月 2024
$5.909 B
$6.219 B
12月 2023
$6.258 B
$7.196 B
11月 2023
$7.227 B
$7.100 B
10月 2023
$7.109 B
$7.190 B
9月 2023
$7.201 B
$7.243 B
8月 2023
$7.278 B
$6.553 B
7月 2023
$6.555 B
$6.294 B
6月 2023
$6.301 B
$6.914 B
5月 2023
$6.949 B
$6.371 B
4月 2023
$6.376 B
$7.870 B
3月 2023
$7.781 B
$5.855 B
2月 2023
$5.945 B
$7.416 B
1月 2023
$7.423 B
$7.157 B
12月 2022
$7.192 B
$8.520 B
11月 2022
$8.539 B
$8.260 B
10月 2022
$8.266 B
$7.633 B
9月 2022
$7.641 B
$7.918 B
8月 2022
$7.930 B
$7.759 B
7月 2022
$7.770 B
$7.375 B
6月 2022
$7.117 B
$6.675 B
5月 2022
$6.689 B
$5.717 B
4月 2022
$5.727 B
$7.061 B
3月 2022
$7.065 B
$5.906 B
2月 2022
$5.877 B
$5.923 B
1月 2022
$5.938 B
$7.071 B
12月 2021
$6.547 B
$6.749 B
11月 2021
$6.727 B
$6.664 B
10月 2021
$6.636 B
$6.568 B
