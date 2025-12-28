カレンダーセクション

ニュージーランド輸入 (New Zealand Imports)

国：
ニュージーランド
NZD, ニュージーランドドル
情報源：
ニュージーランド統計局 (Statistics New Zealand)
取引
$​7.154 B
$​8.034 B
最後の発表 重要性 実際 予測
$​7.154 B
次の発表 実際 予測
ニュージーランド輸入は、報告された国に輸入された製品の値を反映しています。

輸入に関する情報は、ニュージーランドの貿易活動と輸入品の需要を評価するために使用されます。

直近値:

実際のデータ

"ニュージーランド輸入 (New Zealand Imports)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
$​7.154 B
$​8.034 B
10月 2025
$​8.039 B
$​7.167 B
9月 2025
$​7.178 B
$​7.082 B
8月 2025
$​7.121 B
$​7.272 B
7月 2025
$​7.284 B
$​6.329 B
6月 2025
$​6.488 B
$​6.415 B
5月 2025
$​6.441 B
$​6.413 B
4月 2025
$​6.417 B
$​6.612 B
3月 2025
$​6.624 B
$​6.222 B
2月 2025
$​6.229 B
$​6.605 B
1月 2025
$​6.675 B
$​6.576 B
12月 2024
$​6.620 B
$​6.853 B
11月 2024
$​6.916 B
$​7.272 B
10月 2024
$​7.310 B
$​7.063 B
9月 2024
$​7.120 B
$​7.155 B
8月 2024
$​7.171 B
$​7.102 B
7月 2024
$​7.110 B
$​5.455 B
6月 2024
$​5.474 B
$​6.941 B
5月 2024
$​6.951 B
$​6.315 B
4月 2024
$​6.325 B
$​5.901 B
3月 2024
$​5.910 B
$​6.104 B
2月 2024
$​6.108 B
$​5.905 B
1月 2024
$​5.909 B
$​6.219 B
12月 2023
$​6.258 B
$​7.196 B
11月 2023
$​7.227 B
$​7.100 B
10月 2023
$​7.109 B
$​7.190 B
9月 2023
$​7.201 B
$​7.243 B
8月 2023
$​7.278 B
$​6.553 B
7月 2023
$​6.555 B
$​6.294 B
6月 2023
$​6.301 B
$​6.914 B
5月 2023
$​6.949 B
$​6.371 B
4月 2023
$​6.376 B
$​7.870 B
3月 2023
$​7.781 B
$​5.855 B
2月 2023
$​5.945 B
$​7.416 B
1月 2023
$​7.423 B
$​7.157 B
12月 2022
$​7.192 B
$​8.520 B
11月 2022
$​8.539 B
$​8.260 B
10月 2022
$​8.266 B
$​7.633 B
9月 2022
$​7.641 B
$​7.918 B
8月 2022
$​7.930 B
$​7.759 B
7月 2022
$​7.770 B
$​7.375 B
6月 2022
$​7.117 B
$​6.675 B
5月 2022
$​6.689 B
$​5.717 B
4月 2022
$​5.727 B
$​7.061 B
3月 2022
$​7.065 B
$​5.906 B
2月 2022
$​5.877 B
$​5.923 B
1月 2022
$​5.938 B
$​7.071 B
12月 2021
$​6.547 B
$​6.749 B
11月 2021
$​6.727 B
$​6.664 B
10月 2021
$​6.636 B
$​6.568 B
