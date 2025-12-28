カレンダーセクション

CFTC銅投機筋ポジション (CFTC Copper Non-Commercial Net Positions)

国：
米国
USD, 米ドル
情報源：
米国大統領商品先物取引委員会 (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
セクター
市場
N/D
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
米商品先物取引委員会（CFTC）の銅投機筋ポジション週間報告書は、市場に存在し、非商業（投機的）トレーダーによって開かれた銅の売買ポジションの総量の差を反映しています。この報告書には、米国の先物市場（シカゴとニューヨークの取引所）のみが含まれており、したがって、指標は、米国におけるロング銅のポジションの正味量です。

非商業トレーダーは、先物やオプション市場でヘッジなしのポジションを開きます。このグループには、投機的な操作のみが含まれます。同じトレーダーは、いくつかの資産を持つ取引と他の取引と非商業の商業として定義することができます。この分類はCFTC報告書に反映されています。

CFTCはトレーダーとアナリストが市場の動向を理解するのに役立つトレーダーの正味のポジションとコミットメントに関する報告書を発行しています。これらの報告書は、FCMブローカー、清算会社及び為替取引所が提供するポジションに関するデータに基づいて作成されています。CFTC分析部門はデータを提供するのみで、そのようなポジションの比率がなぜ形成されたのかについては説明しません。

銅は世界市場で一般的な商品資産です。そのダイナミクスは、銅が積極的に使用されている銅生産のレベル及び工業生産の水準に密接に関連しています。長期投機的銅ポジションの増加は、銅市場の活動の増加を示しますが、表現されるデータ量が世界規模と比較して少ないため、価格に直接影響を与えることはありません。

直近値:

実際のデータ

"CFTC銅投機筋ポジション (CFTC Copper Non-Commercial Net Positions)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
16 12月 2025
N/D
9 12月 2025
N/D
2 12月 2025
N/D
25 11月 2025
N/D
18 11月 2025
N/D
10 11月 2025
N/D
4 11月 2025
N/D
28 10月 2025
N/D
21 10月 2025
N/D
14 10月 2025
N/D
7 10月 2025
N/D
30 9月 2025
N/D
30.2 K
23 9月 2025
30.2 K
30.3 K
16 9月 2025
30.3 K
27.2 K
9 9月 2025
27.2 K
25.7 K
2 9月 2025
25.7 K
26.2 K
26 8月 2025
26.2 K
26.0 K
19 8月 2025
26.0 K
28.2 K
12 8月 2025
28.2 K
20.7 K
5 8月 2025
20.7 K
37.3 K
29 7月 2025
37.3 K
39.8 K
22 7月 2025
39.8 K
40.7 K
15 7月 2025
40.7 K
39.6 K
8 7月 2025
39.6 K
33.7 K
1 7月 2025
33.7 K
29.4 K
24 6月 2025
29.4 K
23.8 K
17 6月 2025
23.8 K
26.4 K
10 6月 2025
26.4 K
24.1 K
3 6月 2025
24.1 K
22.6 K
27 5月 2025
22.6 K
21.0 K
20 5月 2025
21.0 K
21.5 K
13 5月 2025
21.5 K
21.7 K
6 5月 2025
21.7 K
19.4 K
29 4月 2025
19.4 K
24.8 K
22 4月 2025
24.8 K
19.5 K
15 4月 2025
19.5 K
24.2 K
8 4月 2025
24.2 K
30.0 K
1 4月 2025
30.0 K
34.1 K
25 3月 2025
34.1 K
25.2 K
18 3月 2025
25.2 K
18.6 K
11 3月 2025
18.6 K
13.0 K
4 3月 2025
13.0 K
19.0 K
25 2月 2025
19.0 K
22.1 K
18 2月 2025
22.1 K
20.9 K
11 2月 2025
20.9 K
15.4 K
4 2月 2025
15.4 K
13.0 K
28 1月 2025
13.0 K
16.7 K
21 1月 2025
16.7 K
11.8 K
14 1月 2025
11.8 K
4.3 K
7 1月 2025
4.3 K
1.8 K
12345678...12
