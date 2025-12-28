経済指標カレンダー
カンザス連邦準備制度(Fed)工業生産 (Federal Reserve Bank (Fed) of Kansas City Manufacturing Production)
国：
米国
USD, 米ドル
セクター
ビジネス
|低
|N/D
|
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|次の発表
|実際
|予測
|
前
カンザスシティ連銀の製造指数は、連邦準備区第10地区で運営されている約300社の製造企業の調査結果を反映しており、製造部門の国家の評価を可能にしています。予想を上回る値は強い経済発展の兆候で、米ドルにとって好ましいとされていますが、低い数値はマイナスとみなされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"カンザス連邦準備制度(Fed)工業生産 (Federal Reserve Bank (Fed) of Kansas City Manufacturing Production)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
12月 2025
N/D
11月 2025
N/D
3
15
10月 2025
15
4
9月 2025
4
0
8月 2025
0
-3
7月 2025
-3
-5
5
6月 2025
5
-5
-10
5月 2025
-10
-5
-5
4月 2025
-5
-1
1
3月 2025
1
-37
-13
2月 2025
-13
2
-9
1月 2025
-9
0
-6
12月 2024
-5
-18
-4
11月 2024
-4
-6
0
10月 2024
0
-7
-18
9月 2024
-18
-5
6
8月 2024
6
-6
-12
7月 2024
-12
-6
-11
6月 2024
-11
-6
-1
5月 2024
-1
-6
-13
4月 2024
-13
-1
-9
3月 2024
-9
-3
3
2月 2024
3
-17
1月 2024
-17
-5
12月 2023
-4
-6
-3
11月 2023
-3
-8
10月 2023
-8
-13
9月 2023
-13
12
8月 2023
12
-20
7月 2023
-20
-6
-10
6月 2023
-10
-11
-2
5月 2023
-2
-9
-21
4月 2023
-21
-3
3
3月 2023
3
-6
-9
2月 2023
-9
-8
-4
1月 2023
-4
-11
-6
12月 2022
-13
-16
-10
11月 2022
-10
-10
-22
10月 2022
-22
-3
2
9月 2022
2
-1
-9
8月 2022
-9
3
7
7月 2022
7
9
-1
6月 2022
-1
23
19
5月 2022
19
37
28
4月 2022
28
41
46
3月 2022
46
26
31
2月 2022
31
15
20
1月 2022
20
13
11
12月 2021
10
21
17
11月 2021
17
18
25
