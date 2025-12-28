経済指標カレンダー
フランス12ヶ月BTF入札 (France 12-Month BTF Auction)
国：
フランス
EUR, ユーロ
セクター
市場
|低
|2.146%
|
2.148%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|
2.146%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
12か月BTF債入札は、12か月で満期となるBTF財務省証券の利回りを表します。利回りはフランス政府の負債状況を反映することがあるため、利回りの上昇は景気の上昇の先行きとなる可能性があります。また、その低下は景気後退の兆しと見ることができます。
直近値:
実際のデータ
"フランス12ヶ月BTF入札 (France 12-Month BTF Auction)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
2.146%
2.148%
2.148%
2.101%
2.101%
2.078%
2.078%
2.084%
2.084%
2.065%
2.065%
2.059%
2.059%
2.053%
2.053%
2.020%
2.020%
2.019%
2.019%
2.051%
2.051%
2.058%
2.058%
2.048%
2.048%
2.046%
2.046%
1.997%
1.997%
2.020%
2.020%
1.994%
1.994%
1.980%
1.980%
1.973%
1.973%
1.952%
1.952%
1.968%
1.968%
1.902%
1.902%
1.914%
1.914%
1.892%
1.892%
1.918%
1.918%
1.932%
1.932%
1.940%
1.940%
1.943%
1.943%
1.909%
1.909%
1.913%
1.913%
1.947%
1.947%
1.985%
1.985%
1.901%
1.901%
1.905%
1.905%
1.893%
1.893%
2.013%
2.013%
1.996%
1.996%
2.131%
2.131%
2.226%
2.226%
2.279%
2.279%
2.287%
2.287%
2.239%
2.239%
2.241%
2.241%
2.276%
2.276%
2.224%
2.224%
2.218%
2.218%
2.407%
2.407%
2.408%
2.408%
2.489%
2.489%
2.435%
2.435%
2.372%
