スウェーデンM3マネーサプライ前年比 (Sweden M3 Money Supply y/y)
|低
|N/D
|
4.0%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|次の発表
|実際
|予測
|
前
スウェーデンM3マネーストック前年比は、国の経済で循環しているマネーの全量を反映しています。これは、国民経済における財政の直接的な反映です。マネーサプライデータは、スウェーデンの経済の実際の活動に関する追加の、主に短期的な指標を提供します。
M3マネーサプライには、流通している紙幣と硬貨、決済と現在の銀行口座の資金、需要と貯蓄預金、機関投資家向けマネーマーケットの資金、買戻契約と負債証券が含まれます。これらの異なる通貨集計のうち、M3は最も安定しているため、最も重要です。例えば、貯蓄金利のみが変更された場合、M1とM2は再分配されますが、M3は一定のままです。
一般に、マネーサプライM3の伸びとインフレ、経済成長、所得の伸びとの間には正の相関関係が想定されます。つまり、不十分なマネーサプライM3は他の3つの経済変数に悪影響を与え、結果として所得とインフレも増加するため、M3の増加はスウェーデンクローナにプラスの影響を与えるはずです。
直近値:
実際のデータ
"スウェーデンM3マネーサプライ前年比 (Sweden M3 Money Supply y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
