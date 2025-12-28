カレンダーセクション

スウェーデンM3マネーサプライ前年比 (Sweden M3 Money Supply y/y)

国：
スウェーデン
SEK, スウェーデンクローナ
情報源：
スウェーデン統計局(SCB) (Statistics Sweden (SCB))
金銭
4.0%
スウェーデンM3マネーストック前年比は、国の経済で循環しているマネーの全量を反映しています。これは、国民経済における財政の直接的な反映です。マネーサプライデータは、スウェーデンの経済の実際の活動に関する追加の、主に短期的な指標を提供します。

M3マネーサプライには、流通している紙幣と硬貨、決済と現在の銀行口座の資金、需要と貯蓄預金、機関投資家向けマネーマーケットの資金、買戻契約と負債証券が含まれます。これらの異なる通貨集計のうち、M3は最も安定しているため、最も重要です。例えば、貯蓄金利のみが変更された場合、M1とM2は再分配されますが、M3は一定のままです。

一般に、マネーサプライM3の伸びとインフレ、経済成長、所得の伸びとの間には正の相関関係が想定されます。つまり、不十分なマネーサプライM3は他の3つの経済変数に悪影響を与え、結果として所得とインフレも増加するため、M3の増加はスウェーデンクローナにプラスの影響を与えるはずです。

"スウェーデンM3マネーサプライ前年比 (Sweden M3 Money Supply y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
N/D
4.0%
9月 2025
4.0%
4.7%
8月 2025
4.7%
4.4%
7月 2025
4.4%
4.2%
6月 2025
4.2%
5.0%
5月 2025
5.0%
4.2%
4月 2025
4.2%
2.2%
3月 2025
2.2%
2.1%
2月 2025
2.1%
1.5%
1月 2025
1.6%
0.5%
12月 2024
0.5%
0.6%
11月 2024
0.6%
0.7%
10月 2024
0.7%
1.1%
9月 2024
1.0%
-0.8%
8月 2024
-0.8%
-0.6%
7月 2024
-0.6%
-0.2%
6月 2024
-0.2%
-1.0%
5月 2024
-1.0%
-0.7%
4月 2024
-0.7%
-0.1%
3月 2024
-0.1%
-2.0%
2月 2024
-2.0%
-2.6%
1月 2024
-2.7%
-1.4%
12月 2023
-1.4%
-3.5%
11月 2023
-3.5%
-4.2%
10月 2023
-4.3%
-4.2%
9月 2023
-4.2%
-4.9%
8月 2023
-4.9%
-3.5%
7月 2023
-3.5%
-4.0%
6月 2023
-4.0%
-3.2%
5月 2023
-3.2%
-2.4%
4月 2023
-1.8%
-1.5%
3月 2023
-1.5%
1.4%
2月 2023
1.4%
3.6%
1月 2023
3.6%
2.5%
12月 2022
2.5%
3.0%
11月 2022
3.0%
3.8%
10月 2022
3.8%
5.2%
9月 2022
5.3%
8.6%
8月 2022
8.6%
7.7%
7月 2022
7.6%
8.7%
6月 2022
8.8%
9.1%
5月 2022
9.1%
9.5%
4月 2022
9.5%
10.1%
3月 2022
10.1%
9.5%
2月 2022
9.5%
10.1%
1月 2022
10.1%
9.9%
12月 2021
9.9%
11.8%
11月 2021
11.8%
12.7%
10月 2021
12.7%
12.9%
9月 2021
12.9%
10.9%
123
エクスポート

