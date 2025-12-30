住宅販売契約指数（Pending Home Sales）前月比は、指定された月に署名された住宅販売契約の数を前月と比較して反映します。計算には、既存の戸建て住宅、マンション、コンドミニアム、協同組合住宅の売買契約書が含まれています。

この報告書は、米国国立不動産協会によって発表されます。詳細版には、販売数の絶対数と金額ベースの評価（地域別の平均販売価格）が含まれます。データは、北東、中西、南、西の4つの地域に提供されています。この指標は季節調整されています。

契約の完了には平均6-8週間かかるため、住宅販売契約指数は米国住宅市場の最終売上げを2ヶ月前に予測する先行指標となります。この指標によって、あと1つの重要な指標である中古住宅販売件の値を予測することができます。

この指数はアナリストは、大規模なサンプルサイズ（全国の地域をカバーする）の指数と、住宅市場を評価する上でより客観的な単身の家に加えて提供されるアパートに関する情報については住宅着工. この指標は、住宅市場の強さと総需要を特徴づけるものです。また、住宅保険や家財道具などの関連商品の販売の中期的な動向を間接的に見通すことができます。

指数の伸びは、米ドル相場にプラスの影響を与えることがあります。

