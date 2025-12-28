経済指標カレンダー
米国非防衛資本財受注(航空機を除く)前月比 (United States Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m)
|低
|0.7%
|1.1%
|
1.2%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|0.5%
|
0.7%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
航空機を除く非防衛資本財受注前月比は、報告された月の小型武器、農業機械および装置、建設機械、タービン、発電機およびその他のエネルギー伝送装置、コンピューティングおよびテレコミュニケーション機器、大型トラック、オフィスおよび企業向けの家具、ならびに医療原材料の配送量の前月と比較したパーセント変化を反映します。予想を上回る値は米ドルにとってプラスであると見なされ、低い値はマイナスと見なされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"米国非防衛資本財受注(航空機を除く)前月比 (United States Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
